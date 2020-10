Virusmutasjoner oppdaget etter bussreise i Sør-Norge

I forbindelse med bussreisen i Sør-Norge hvor det ble påvist mange koronatilfeller, er det funnet unike mutasjoner som ikke er oppdaget i Norge tidligere.

Helse – og omsorgsminister Bent Høie forteller at det er oppdaget unike virusmutasjoner knyttet til bussturen i Sør-Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB – Oda Ertesvåg

Det sa helseminister Bent Høie (H) da han redegjorde om koronaviruset for Stortinget tirsdag formiddag.

– Viruset tilhører en genetisk undergruppe og har unike mutasjoner som vi ikke har sett i Norge tidligere. En av disse mutasjonene kan muligens øke virusets evne til å infisere celler og dermed gjøre viruset noe mer smittsomt, sa han.

Over 100 smittetilfeller er knyttet til den seks dager lange bussturen som startet tirsdag 15. september. Reisefølget var innom seks overnattingssteder på turen gjennom Østlandet, Dovre og Vestlandet. Passasjerene kom fra Jæren og var i alderen 67 til 84 år.

Første gang er til lands

Folkehelseinstituttet har undersøkt arvestoffet til koronaviruset fra flere av smittetilfellene på bussen. Det er påvist en variant av viruset som har en endring i det største overflateproteinet, det såkalte spike-proteinet, som er viktig for virusets evne til å binde seg til cellene hos mennesker.

Viruset tilhører en genetisk undergruppe av koronaviruset som kalles B. 1.160.

FHI opplyser at det er første gang denne mutasjonen er oppdaget her til lands, og at det er usikkert hvordan og når viruset kom til Norge.

Kan påvirke smittsomheten

Seksjonsleder Karoline Bragstad ved Folkehelseinstituttet sier at de ikke har noen informasjon om at dette viruset gir en mer alvorlig sykdom.

– Virus med denne mutasjonen kan påvirke smittsomheten, og det er derfor viktig å følge med på utviklingen. Videre undersøkelser vil trolig gi mer klarhet i om vi har hatt dette viruset til stede før utbruddet knyttet til bussreisen og om vi kommer til å se videre spredning i Norge med denne varianten, sier hun.

Tidligere har det vært større utbrudd av virus med samme mutasjon i Australia. Det er også påvist likende virus i Storbritannia og enkelte andre europeiske land.

Ifølge Folkehelseinstituttet har passasjerene i løpet av bussreisen gitt opphav til lokale smittetilfeller blant annet i Røros, Lillehammer, Dovre, Molde, Førde og Kvam. Videre smitte fra disse igjen har skjedd i Lillehammer, Molde og Kristiansund.