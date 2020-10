Kong Harald er utskrevet fra Rikshos­pitalet etter hjerte­opera­sjonen

Kong Harald ble mandag utskrevet fra Rikshospitalet etter å ha gjennomført en hjerteklaffoperasjon fredag. Hans livlege Bjørn Bendz sier kongen er i god form.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kong Harald blir mandag utskrevet fra Rikshospitalet, opplyser Slottet. Her er kongen fotografert i forbindelse med debarkeringen av kongeskipet i Oslo 24. september. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

– Kongen er i god form og reiser hjem fra Rikshospitalet i dag, sier Kongens livlege, overlege Bjørn Bendz ved Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Rikshospitalet i en pressemelding fra Slottet.

Etter å ha vært på Rikshospitalet siden torsdag forlot kong Harald sykehuset i en Mercedes klokka 13.34. Kongen satt i baksetet på bilen.

I helgen meldte Slottet at kongen hadde det bra etter fredagens inngrep da han ble hjerteklaffoperert.

– Kongen har hatt en kort spasertur, og tilstanden er god, sa overlege Bendz.

Kronprins Haakon sa til NRK søndag at kong Harald er fornøyd og i god bedring etter den vellykkede hjerteoperasjonen.

– Han har det bra. Og jeg vil gjerne takke hele teamet fra sykehuset med Bjørn Bendz i spissen som har gjort en utrolig fin jobb, sa kronprinsen.

Han la til at det ikke var noen stor risiko, men at dette likevel var en lettelse å høre at alt hadde gått bra.