Etterforskningen av et mistenkelig dødsfall i Porsgrunn 17. juli i fjor har ført til at politiet har utvidet siktelsen til også å omfatte drap på en mann i 50-årene fra Grenland.

– Politiet mener det er sannsynlighetsovervekt for at han har hatt en aktiv rolle i tilknytning til dette dødsfallet, og politiet har derfor besluttet å sikte mannen i 30-årene for drap, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Advokat Espen Refstie er tidligere oppnevnt som mannens forsvarer.

– Han erkjenner ikke straffskyld, og avviser grunnlaget for den, sier Refstie til VG tirsdag.

Relasjon mellom mannen og den avdøde kvinnen

Mannen sitter allerede varetektsfengslet for drap på en kvinne i 20-årene, som døde av brannskader i september 2022. Han ble pågrepet for dette i september 2023.

Hendelsen skjedde natt til 9. september 2022 på en adresse i Porsgrunn. Nødetatene kom til stedet, og kvinnen ble fraktet til sykehus, men døde av skadene få dager senere, 12. september 2022.

Ifølge politiet var avdøde og den siktede mannen i et forhold. Mannen nektet straffskyld for drapet på kvinnen og begjærte seg løslatt under fengslingsmøtet i september 2023.

Politiet har tidligere opplyst at kvinnen trolig ble dynket med brennbar væske og tent på, skrev Telemarksavisa i 2022.

Dømt for voldskriminalitet

Den siktede mannen er flere ganger dømt for voldskriminalitet, blant annet for mishandling av en tidligere samboer, skriver VG.

– Jeg flyttet fra Porsgrunn på grunn av ham. Jeg har vært redd for ham. Redd hele tiden, har kvinnen sagt til VG tidligere.

I november 2019 ble han dømt i Agder lagmannsrett til to år og seks måneders fengsel for blant annet mishandling i nære relasjoner og grov kroppsskade.