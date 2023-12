Det var mot slutten av onsdagens oppgjør at landslagsprofilen Ryerson landet feil etter en duell. Den norske backen ble liggende på gresset med store smerter.

Etter å ha fått umiddelbar behandling, ble han hjulpet av banen av to mann fra Dortmunds støtteapparat. Ansiktsuttrykket sa det meste om at Ryerson hadde store smerter.

Lokalavisen Ruhr Nachrichten skriver at nordmannen etter kampen ble sett i gangene på kamparenaen på krykker. En MR-undersøkelse torsdag skal gi flere svar på alvorlighetsgraden på skaden.

Ruhr Nachrichten kaller videre Ryerson-situasjonen en stor bekymring for Dortmund.

Klubbledelsen var ikke positive etter kampslutt.

– Kneet hans er hovent. Det er ikke noe godt tegn, sa sportsdirektør Sebastian Kehl.

– Ryerson landet feil på kneet slutt. Nå må vi vente til vi kommer hjem for å få stilt de korrekte diagnosene, og deretter får vi bare krysse fingrene for at spillerne er tilgjengelige igjen raskt, sa trener Edin Terzic.

Onsdagens kamp utviklet seg nemlig til å bli et lite mareritt for Dortmund. Ikke bare ble det tap og cupexit, men ikke mindre enn fire spillere forlot banen med skader: Youssoufa Moukoko, Marcel Sabitzer, Marius Wolf og Ryerson.

Ryerson har vært en viktige brikke for Dortmund denne sesongen. Så sent som i helgen scoret den norske landslagsbacken lagets mål i 1-1-kampen mot serieleder Bayer Leverkusen.

Ryerson står med tre seriemål denne sesongen.