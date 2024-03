En kvinne og to voksne barn ble skutt på Torpo i Ål. Deretter skal den antatte gjerningspersonen ha skutt seg selv. Den antatte gjerningspersonen var far og ektemann til de drepte.

– Alt tyder på at ofrene ble skutt mens de sov.

Det sa politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen under et møte med pressen mandag.

Politiet tror familien ble skutt og drept natt til lørdag. Den siste kontakten med en av de døde ble gjort sent fredag kveld.

Hun sa også at det er gjort funn av flere lovlige våpen på adressen, og at ett av disse skal være brukt til å ta livet av familien.

Gjerningsmannen som er død, har status som siktet.

Ikke formelt identifisert

De avdøde er ikke formelt identifisert, men det er folkeregisteret fire personer på adressen.

Politiet har ingen grunn til å tro at det er andre enn familien som er folkeregistrert på adressen som er funnet døde.

Siktedes forsvarer, Sidsel Katralen, vil ikke si noe utover politiets opplysninger.

– Nå tenker jeg det er viktig å ivareta pårørende og etterlatte, som står i en svært vond situasjon, sier hun til Aftenposten.

Politiadvokat Mathiassen sier det er for tidlig å si noe om motivet. Hun sier det er mange spekulasjoner i lokalsamfunnet, og oppfordrer folk til å ikke spre rykter om hva som har skjedd.

De døde vil bli obdusert. Politiet venter en foreløpig obduksjonsrapport i løpet av noen dager.

Politiet varslet, gikk ikke inn i huset.

Politiet fikk en første bekymringsmelding om at noe kunne være galt rundt klokken 15 lørdag ettermiddag. De oppsøkte adressen, men gikk ikke inn i huset.

Politiet returnerte til samme adresse klokken 20.00 og fant familien død.

– Hva er grunnen til at politiet ikke tok seg inn i huset klokken 15?

– Politiet tar jevnlig slike velferdssjekker, som vi kaller det. Det er ikke sånn at vi bare kan ta oss inn i boligen. Etter å ha vært der, gjorde vi flere undersøkelser. Tiden gikk uten at vi fikk kontakt med familien. Det førte til at vi dro tilbake, sa politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til Aftenposten søndag.