– Konkurransetilsynet har stoppet oppkjøpet, til tross for at det er en veldig liten del av Sbanken vi har diskutert over flere måneder. Alt som var knyttet til vanlig banktjenester, som boliglån, kort, betaling og innskudd var klarert. Derfor er det overraskende at de mener en så liten tue kan velte et så stort lass, sier konserndirektør Kjerstin Braathen i DNB i en pressemelding.

Konkurransetilsynet har to ganger tidligere varslet at de kunne komme til å stanse oppkjøpet. Nå har de altså bestemt seg for å gjøre alvor av varselet.

Konkurransetilsynet har begrunnet varslene med at de er bekymret for at DNBs kjøp av Sbanken vil kunne føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond.

Årsaken er at DNB allerede er den største tilbyderen i det voksende fondsmarkedet og tilsynet har fryktet at bankens posisjon med oppkjøpet vil bli ytterligere forsterket.

Det var 15. april i år at det ble kjent at DNB ønsket å kjøpe Sbanken. I juni gikk DNB ut og sa at de hadde sikret seg 90,9 prosent av aksjene i banken og dermed var i posisjon til å tvangsinnløse de resterende aksjene.