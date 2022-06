Styret har bestemt seg for å prioritere byggingen av nytt Rikshospital i Oslo. Dermed må andre byggeprosjekt kuttes eller settes på vent, går det fram av helseforetakets økonomiske langtidsplan, som ifølge NRK ble vedtatt onsdag formiddag.

– Dette er jo så urettferdig gjort mot resten av regionen. Jeg håper regjeringen griper inn. Dette kan jo umulig være god Sp-politikk, sier Lene Haug i Oslo Senterparti og organisasjonen Redd Ullevål sykehus til Klassekampen.

Blant prosjektene som utsettes, er Mjøssykehuset, nytt akuttbygg ved Sørlandet sykehus og siste del av utbyggingen av Sunnaas sykehus.

Også stortingsrepresentant Michael Tetzschner i Høyre er kritisk. Han mener det vitner om dårlig kontroll hos regjeringen.

– Nå har Stortinget nettopp behandlet revidert budsjett, der dette ikke er omtalt. Jeg er opptatt av at det styringsmessige skal være i orden. Her skjer det ting som er rutet helt utenom Stortinget, sier han.

Sørlandet sykehus HF er blant sykehusene som kommer dårligst ut, skriver Klassekampen. Her blir i tillegg oppstarten for det nye kvinne- og barnesenteret skjøvet til 2030.

– Det er ikke et vedtak vi er glad for. Jeg kan forstå bakgrunnen, og det er mange andre foretak som opplever det samme, men vi føler dette er et prosjekt der det må gjøres noe, sier styreleder Bjørn Walle ved Sørlandet sykehus.