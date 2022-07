SAS Pilot Group opphever dispensasjon for charterflygninger etter siste flygning i dag, søndag. Årsaken er at de mener SAS bryter avtalen.

– Vi synes det er beklagelig at SAS nok en gang ikke evner å praktisere en avtale i tråd med dens intensjoner, og SPG ser seg derfor nødt til å avslutte dispensasjonen vedrørende charter etter siste flygning i dag, søndag 10. juli 2022, skriver SAS Pilot Group i en pressemelding.

SAS Pilot Grop (SPG) er en en sammenslutning av pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark.

SAS og de streikende pilotene har blitt enige om unntak fra streiken for å hente hjem strandede charterturister som har få eller ingen andre transportmuligheter.

– I løpet av helgen har vi derfor til vår store overraskelse sett at det har blitt satt opp mange flygninger til populære og trafikkerte feriedestinasjoner som Rhodos, Kreta, Larnaca, Palma og Split, hvor det finnes alternativ reisemåte, skriver de i pressemeldingen.

På tross av at SAS ikke skal ha praktisert avtalen i tråd med intensjonen, skriver SPG at de har valgt å la flygningene gå sin gang gjennom helgen. Etter siste flygning søndag er dispensasjonen fra streiken opphevet.

SAS: Ikke avtalebrudd

SAS-ledelsen stiller seg ikke overraskende uforstående til påstandene fra pilotene, og framholder at det fra deres side er blitt jobbet utrettelig døgnet rundt for å få strandede passasjerer hjem.

– SAS deler ikke oppfatningen om at det er lett å finne alternative hjemreiser til destinasjonene som pilotforeningen omtaler i sin pressemelding. Hele Europa er midt i en ekstremt utfordrende sommer med mangel på kapasitet, som gjør det svært vanskelig å booke om passasjerer til andre flyselskaper, sier Tonje Bjerve Sund i en epost til NTB.

– Vi har et veldig stort antall strandede passasjerer som ikke kommer hjem og som er satt i en forferdelig situasjon – vi må få fortsette arbeidet med å få dem hjem, sier hun.

I tillegg til å avvise påstanden om avtalebrudd, retter Sund beinhard kritikk mot pilotene – blant annet for tidsbruk som har gjort prosessen med å hente hjem streikefaste charterturister enda mer komplisert og forsinket.

Beinhard kritikk

– Vi har ett eneste fokus akkurat nå – og det er å gjøre vårt ytterste for å hjelpe passasjerene våre. Ingenting annet. Det er ufattelig at man forsøker å finne vinkler som gjør dette intensive arbeidet enda mer komplisert og at man igjen setter våre passasjerer i en helt urimelig situasjon, sier Sund.

Den siste konflikten forsurer tilsynelatende forholdet mellom SAS-ledelsen og pilotene ytterligere.

– Vi har i tillegg vært positive til at SAS kan omdisponere annen kapasitet for å hente hjem charterpassasjerer. SAS har valgt å ikke bruke egen kapasitet til omdisponering. Manglende respekt for avtaler bidrar også til å gjøre det vanskeligere for SPG å innvilge denne type dispensasjoner fremover, skriver SPG.

Pilotene i SAS har vært i streik siden mandag 4. juli. Siden streiken begynte har om lag 30.000 passasjer blitt rammet daglig. Flyselskapet har anslått at de daglige kostnadstapene ligger på mellom 100 og 130 millioner kroner.

Dispensasjon for Svalbard

Til tross for den tilsynelatende uforsonlige tonen, valgte SAS-pilotene søndag å gi dispensasjon fra streiken for fly som går til Svalbard for å hente strandede reisende. Søknaden ble sendt lørdag.

– Pilotene er orientert om at befolkningen på Svalbard er ekstra hardt rammet av streiken. For å sikre tilgang til kritisk personell og utstyr på Svalbard innvilger pilotene dispensasjon, skriver Klokset i en SMS til TV 2.

Han opplyser om at det skal gå en rundtur til Longyearbyen på Svalbard i morgen. Videre dispensasjon til Svalbard vil vurderes fortløpende.

Flyet vil gå fra Oslo via Tromsø, begge veier, men vil kun være tilgjengelig for passasjerer som skal til og fra Longyearbyen.