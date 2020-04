Påsken starter med et sjeldent ozonhull

Det er oppstått et uvanlig hull i ozonlaget. Vi må alle passe på huden, selv om man ikke er på fjellet.

Noen av dagene i påsken får vi et veldig tynt lag med beskyttende ozon over store deler av landet. Forskerne har aldri sett et så stort tidligere. Befolkningen blir oppfordret til å bruke solkrem utendørs, spesielt hvis det ikke er skydekke. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix 1 av 3

– Ozonverdiene er veldig lave, sier seniorforsker Georg Hansen i avdeling for atmosfære og klima i Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Dette er første gang vi har fått et så stort hull i ozonlaget over Arktis.

Om det blir sol og fint vær i påsken, blir den ultrafiolette strålingen like sterk som på sommeren. Derfor er det viktig å bruke solkrem når folk er utendørs, og spesielt om man er i snøen eller på sjøen.

Via nettsiden til NILU kan man følge med på varslene for UV-stråling. Her ser du hvor sterk stråling det er rundt i landet, avhengig av skydekke og vær.

Tilbake onsdag

Hvis prognosene holder stikk, vil ozonhullet trekke seg tilbake onsdag midt i påsken. Da går det mot Arktis igjen, men vil fortsatt dekke Nord-Norge.

Helt siden tirsdag siste uke har det ligget et veldig tynt lag over deler av Norge. Først kom hullet i ozonlaget inn over deler av det nordlige Skandinavia, men fredag lå hullet over Vestlandet og det meste av Norge.

– Det er helt uvanlig, sier seniorforskeren.

Kald luft

Normalt er det ozonhull bare over Antarktis, men i år har et slikt hull også dannet seg over Arktis. I Arktis er det vanligvis store værforandringer og ustabile luftlag. Men en uvanlig lang periode med stabil og kald luft er blant årsakene til at hullet har oppstått.

– Forskerne kaster seg nå over det nye fenomenet, forteller han.

Sammenhengen med klimaendringene er en viktig del av det ekspertene skal undersøke nå.

Ballong sprekker

Man måler ozon ved å sende lette instrumenter opp i lufta med ballonger. Underveis sjekker man ozon, trykk, temperatur og fuktighet. Det skjer blant annet i Ny-Ålesund på Svalbard. Ballongen stiger oppover til 35 kilometers høyde før den sprekker.

Ozonet er naturlig gass som fordeler seg i atmosfæren rundt jorda. Det er jordas solkrem.

– Det dekker hele jordkloden i varierende tykkelser og beskytter, sier seniorforsker Tove Svendby i NILU.

Spraybokser

Hun understreker at det er trygt å bevege seg utendørs selv om ozonlaget er litt tynt for tiden. Ozonets solbeskyttelsen absorberer bølgelengder på mellom 290 og 320 nanometer. Spekteret opp til 320 nanometer kalles UV-B. Det er denne strålingen som gjør at vi blir solbrent, og som beskyttes med å bruke solkrem på huden.

Planter og dyr kan bli skadd av denne strålingen.

Uavhengig av fenomenet man ser i dag, er det veldig viktig at ødeleggende stoffer i blant annet spraybokser og kjøleskap, ikke lenger er lov å bruke. Dette har stoppet en videre farlig nedbryting av ozonlaget.