Hjemmepåsken er over – forbered deg på hjemmesommer

Folk bør allerede nå forberede seg på at sommerferien må tilbringes hjemme, eller i alle fall innenfor Norges grenser, ifølge helsemyndighetene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Oppdag Norge i sommer, oppfordrer helseminister Bent Høie (H). Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB-Bibiana Piene

Den første hjemmepåsken i manns minne er snart over, der det ikke engang har vært mulig å dra på hytta, en favorittsyssel for mange nordmenn i påsketider.

Hytteforbudet blir opphevet 20. april, men folk bør likevel allerede nå begynne å forberede seg på å skrinlegge eventuelle planer om en sydenferie eller andre utenlandsreiser i sommer.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier til NTB at med tanke på hvordan verden utenfor Norges grenser ser ut, er det lurt å planlegge for hjemme- eller Norgesferie.

– Norge er et flott land, og mange kan nå få muligheten til å oppdage nye deler av landet, sier han.

I sommer må folk som drømmer om sandstrender i syden, trolig belage seg på litt røffere norske sjøbad. Foto: Foto: Solveig Vikene / NTB scanpix

Smittesituasjon

På mange arbeidsplasser er planleggingen av sommerferieavviklingen allerede i full gang, og mange har allerede måtte bestemme seg for når man vil ta ut sommerferie. Hvor den kan tilbringes, er imidlertid vanskelig å spå.

– Det er avhengig av hvilken smittesituasjon vi befinner oss i, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Selv tilbringer han helst somrene på øya Syd-Koster utenfor Strømstad i Bohuslän. Men om han kommer seg dit i sommer, vet han ikke.

– Men det kan jo eventuelt bli med en karantene i etterkant, sier han.

Etter at de strenge smitteverntiltakene ble innført 12. mars, har smittereproduksjonstallet kommet under 1 – det vil si at hver smittet person smitter færre enn én ny. I slutten av april skal barnehager og skoler delvis gjenåpnes. Hvordan det vil påvirke smittespredningen i befolkningen, er foreløpig uvisst.

Padling i vakkert vær i norske fjorder kan bli en favorittsyssel i sommer. Her fra Solvorn i Sogn og Fjordane. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Utviklingen avgjør

Imidlertid er det ikke sikkert at det blir fritt fram for å foreta reiser innad i Norge.

– Det er igjen avhengig av smitten i befolkningen, påpeker Guldvog.

I tillegg er det også et stort spørsmål hvor mange som er «usynlig» smittet og som ikke selv har symptomer, men kan smitte andre.

– Jeg ønsker jo at vi skal være i en situasjon til sommeren der nordmenn får muligheten til å oppleve Norge som sitt ferieland. Men det vil utviklingen avgjøre, sier Høie.

Ifølge estimater fra Folkehelseinstituttet (FHI) ligger smittetoppen allerede bak oss dersom vi greier å holde reproduksjonstallet nede. Men om tallet stiger til 1,15, vil epidemien øke sakte utover våren og sommeren og nå en topp i oktober, anslår FHI i sin siste rapport.

Statsminister Erna Solberg (H) holder likevel en knapp på at folk reise rundt i Norge i sommer.

– Det vil nok bli fint mulig å reise på ferie i Norge og feriere rundt omkring. Det tror jeg også er bra for reiselivsnæringen. Så hvis det er ett år du hadde tenkt å reise på ferie i Norge, så er det kanskje årets ferie, sa Solberg like før påske.

Reiseråd

Utenriksdepartementet har sterkt frarådet alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige, og har gjort det klart at om reiserådet brytes, kan man ikke få hjelp av myndighetene til å komme seg hjem til Norge om det skulle oppstå en uventet situasjon.

Det er så langt ikke kommet noen signaler om når reiserådet blir opphevet.

Svenskene har på sin side forlenget sitt reiseråd til 15. juni. Da skal det vurderes på nytt.