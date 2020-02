Redaktørforeningen sier nei til Resett-redaktør

Styret i Norsk Redaktørforening har bestemt at Resett-redaktør Helge Lurås ikke får bli medlem av foreningen. De mener han ikke oppfyller kriteriene.

Resett-redaktør Helge Lurås på standen til Ytringsfrihetsforbundet under Arendalsuka i 2019. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB-Oda Ertesvåg

Redaktøren søkte medlemskap i redaktørforeningen i september 2019, ett år etter at han ble avvist som medlem av foreningen. I november utsatte styret avgjørelsen om Lurås, og nå har et enstemmig styre på nytt bestemt at han ikke får medlemskap.

Styret mener at Lurås ikke oppfyller foreningens kriterier, men at det gjennom søknadsprosessen har skjedd enkelte forbedringer i Resetts publiseringspraksis.

– Til tross for et betydelig innslag av innen- og utenriksstoff fra primært NTB, mener styret at Resetts redaktør ikke forholder seg til alminnelige publisistiske prinsipper, skriver styret i sin begrunnelse.

Lurås skuffet

Lurås selv sier til Medier24 at han er skuffet, men er ikke overrasket over avgjørelsen.

Han mener styret i foreningen har vikarierende argumenter for å holde publikasjonen utenfor redaktørforeningen.

– Kritikken om at vi ikke oppfyller de publisistiske kravene som Redaktørforeningen stiller, har jeg problemer med å akseptere fordi jeg mener det er PFU som skal avgjøre det. Nå vil kritikken mot Resett forsette uten at vi får forsvart oss mot det, sier han til nettavisa.

– Oppfyller ikke kriteriene

Styreleder Hanna Relling Berg sier at det har vært en lang og krevende behandling med mange gode argumenter, både for og imot medlemskap.

– Vi har hatt dialog med Helge Lurås underveis og skulle gjerne sett at han ble en del av et redaktørfellesskap som samler medlemmer fra hele det politiske spekteret – fra Klassekampen til Document.no, sier hun i en pressemelding.

– Styret har likevel konkludert med at Resetts redaktør ikke oppfyller kravene til medlemskap, sier hun videre.

Nektet medlemskap også i 2018

På grunn av avslaget på Lurås' søknad, har ikke styret i foreningen behandlet søknaden fra Xstra-redaktør Shurika Hansen. Xstra er et livsstilsmagasin på nett tilknyttet Resett.

Da Lurås søkte medlemskap i 2018 fikk han avslag. Det ble begrunnet med at det forelå gjentatte og klare brudd på Vær Varsom-plakatens intensjoner, oppfordring til boikott av andre medier og tilbud om formidling av et pengebeløp til et ønsket intervjuobjekt.

