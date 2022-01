Beslutningen ble tatt 13. desember. Da ble elever over hele Norge sendt på hjemmeskole. Den siste måneden har elevene tilbrakt størstedelen av skoledagene hjemme foran dataskjermen. Mange har tatt det tungt.

Regjeringen har møtt mye motstand om ha rødt nivå på videregående skole. Nå får den hard kritikk også av sine egne faglige rådgivere.

Utdanningsdirektoratet mener at tiltaket ikke var forholdsmessig, slik smittevernloven krever. Det fikk regjeringen beskjed om allerede 7. januar.

Samme dag skrev Folkehelseinstituttet (FHI) til regjeringen at det røde nivået «bør avvikles så snart som mulig».

Likevel ventet regjeringen en hel uke. Rødt nivå ble tatt bort først 14. januar.

På kant med loven

Før jul ble 188.000 elever ved 415 videregående skoler i hele Norge i praksis sendt hjem. Det er en beslutning utdanningsdirektør Hege Nilssen nå kritiserer usedvanlig skarpt.

I et brev til helsedirektøren skriver hun rett ut at hun mener det som skjedde 13. desember, ikke har vært forholdsmessig.

Dersom rødt nivå på skolene ikke var forholdsmessig, kan vedtaket i regjeringen også ha vært på kant med loven.

Regjeringen begrunnet vedtaket om rødt nivå med loven om smittevern. Den slår fast at smittetiltak skal være vurdert forholdsmessig.

«Dette er de strengeste tiltakene i våre sektorer pr. i dag, og rammer tilbudet til denne elevgruppen hardt. Vi vurderer at dette tiltaket ikke har vært og heller ikke vil være forholdsmessig å opprettholde på nasjonalt nivå», skriver Utdanningsdirektoratet.

– Ikke faglig begrunnet

Ifølge smittevernloven må det foreligge en medisinskfaglig begrunnelse for å innføre rødt nivå på videregående. Tiltaket skal være nødvendig for både skolene, elevene, ansatte og samfunnet.

Det sier professor Anne Nylund ved det juridiske faktultet ved Universitetet i Oslo.

– Men ut fra informasjonen som har kommet frem, så finnes det ikke en slik medisinskfaglig begrunnelse.

– Hva legger loven i kravet om forholdsmessighet og en medisinskfaglig begrunnelse?

– Folkehelsemessig og epidemiologisk må det være en risiko. Konsekvensen må være store hvis man ikke setter inn tiltak. Og har man en god medisinskfaglig begrunnelse, skulle man likevel drøftet om det var andre tiltak som kunne hjelpe. I tillegg skal de negative konsekvensene veies opp mot de positive. Rødt nivå har åpenbart hatt negative konsekvenser. Både for læringen til elevene og deres psykiske helse.

– Det er ikke nok bare å si at det er et forholdsmessig tiltak å sette skolene på rødt. Det kan de si så mange ganger de vil på pressekonferanser. Men det holder ikke, sier Nylund.

– Ikke grunnlag etter loven

«Barn og unge har en grunnlovsfestet rett til opplæring», skriver utdanningsdirektør Hege Nilssen i en e-post til Aftenposten.

Det får konsekvenser for tiltakene, mener hun.

«Alle tiltak som begrenser barn og unges rettigheter, må ha svært gode begrunnelser», skriver Nilssen.

Direktoratet har flere argumenter for hvorfor det var en gal beslutning:

Elever på videregående var allerede vaksinert, mange med med to doser. De var derfor godt beskyttet mot alvorlig sykdom.

I praksis førte regjeringens beslutning til at elevene ble sendt hjem, og at de måtte ha hjemmeopplæring på data.

Smitten har vært svært ulik forskjellige steder i landet.

Konklusjonen deres er klar:

«Dette fører til at rødt tiltaksnivå i områder med lite smitte nå fungerer som et forebyggende tiltak, noe det ikke er grunnlag for etter smittevernloven», skriver direktoratet.

– Gult nivå fungerte dårlig

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) avviser at tiltaket var ulovlig. Jurister i departementene tar del i den løpende vurderingen av tiltakene, opplyser hun.

Aftenposten spør henne hvorfor tiltaket ikke ble fjernet da fagorganene ga beskjed om at det ikke var forholdsmessig.

«Anbefalingene til etatene var å se an de to første ukene i januar før vi endret tiltakene», skriver hun i et skriftlig svar.

Og hvorfor ble tiltaket innført i det hele tatt? Hun ramser opp:

Før jul var det en kraftig økning i smitte med delta.

Usikkerheten rundt omikron var stor.

Det var knapphet på tester.

«Samtidig fikk vi råd om at gult nivå fungerte dårlig i de videregående skolene fordi elevene har så mange nærkontakter i ulike fag, samtidig som grønt nivå var et for stort frislipp når helsemyndighetene var usikre på konsekvensene av omikron», skriver Brenna.

– Dette er et stort demokratisk problem

Spørsmålet om lovligheten av smitteverntiltak har i liten grad vært prøvd for retten i Norge. En gruppe polske statsborgere gikk til sak mot innreiserestriksjoner, men det ble avvist i høst av Oslo tingrett. Saken til en rekke hytteeiere i Sverige skal i mars opp for Høyesterett.

– Det er dyrt å gå til søksmål. Dessuten tar det så lang tid at det ikke får noen konsekvenser. Kostnadene er så store, og nytten så lav, at mange ikke tør. Dette er et stort demokratisk problem. Det gjør at regjeringen har hatt et frikort under pandemien, sier professor Nylund.