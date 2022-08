Nordland politidistrikt meldte om saken klokka 4. Først anslo politiet at det var over 50 personer til stede, og en patrulje ble sendt til stedet. Patruljen kunne etter hvert anslå at det var over 100 personer til stede, og en patrulje til ble sendt.

– De kommer ingen vei med sitt forsøk på å dempe festen. Vi sender en politipatrulje fra Leknes for å bistå. Flere fastboende har på grunn av festen ingen mulighet til å få sove, opplyser operasjonssentralen.

Ved 6-tiden kunne politiet opplyse at festdeltakerne hadde gått hver til sitt.