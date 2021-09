Mannen i 50-årene har vært en del av tidligere etterforskninger av Tengs-drapet. Han har imidlertid ikke vært tidligere siktet, men politiet har innhentet nye opplysninger.

Siktede er blitt avhørt onsdag og torsdag. I tillegg er det gjennomført flere vitneavhør.

Mannen har ikke erkjent drapet på Birgitte Tengs.

Fetteren dømt for Tengs-drapet

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995 på Karmøy. To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine. Han ble frikjent i lagmannsretten, men ble samtidig dømt til å betale oppreisning til foreldrene i en sivil sak. Han tok siden saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som i 2003 dømte den norske staten til å betale erstatning til fetteren.

Den siktede mannen er også mistenkt for drapet på 20 år gamle Tina Jørgensen fra Stavanger, som ble funnet drept i en kum ved Bore kirke i Klepp kommune 26. oktober 2000. Her ble hennes tidligere kjæreste først siktet for drapet, men denne siktelsen ble frafalt. I 2015 ble fire menn siktet for drapet, men siktelsen ble frafalt.

Begge drapene har vært gjenstand for stor oppmerksomhet i norsk offentlighet, særlig etter at Kripos opprettet en såkalt cold case-enhet og tok opp sakene på nytt.

To uavhengige etterforskninger

– Det har vært to uavhengige etterforskninger av drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Det har likevel vært naturlig for politiet å se etter eventuelle sammenhenger, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

– Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, var i Stavanger i tidsrommet da Tina Jørgensen forsvant. Dette sammenholdt med andre opplysninger i saken, gjør at han har fått status som mistenkt. Han er avhørt i saken og erkjenner ikke straffskyld, sier Malmin.

Mannen fremstilles i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes fredag klokka 14. Politiet vil be om fengsling i fire uker med alle restriksjoner. Advokat Stian Kristensen er oppnevnt som hans forsvarer.

Sørvest politidistrikt vil holde en pressekonferanse på politihuset i Stavanger fredag klokka 12.

Siktede nekter straffskyld, opplyser forsvarer Stian Kristensen.

– Han har det vanskelig og opplever anklagene som sjokkartet, sier Kristensen til Fædrelandsvennen.

Vis fakta ↓ Fakta om drapet på Tina Jørgensen * 24. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området. * 26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viste at hun ble slått i hjel. * 31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i sju uker. * 23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen. * Sakene ble henlagt i 2003. * 16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen. * 17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken. * 9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt. * 12. september 2016 henla Riksadvokaten saken mot de fire og begrunner henleggelsen med «intet straffbart forhold». * 18. oktober 2016 opplyste cold case-enheten i Kripos at de skulle se på den 16 år gamle drapssaken. * 23. september 2017 ble boka «Da Tina ble drept» gitt ut. Forfatter Erlend Frafjord skriver blant annet at politiet i etterforskningen av drapet er blitt tipset om en mann som er voldtektsdømt, og som siden ble drept. * 26. april 2018 konkluderte Kripos med at saken bør etterforskes videre, men i et begrenset omfang. * 6. september 2018: Sørvest politidistrikt opplyser at en gruppe etterforskere skal se på saken på nytt. Gruppa har så vidt startet arbeidet. * 3. september 2021 opplyser politiet at en person er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.