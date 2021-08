14 evakuerte nordmenn landet i København

Ingen dansker er om bord på evakueringsflyet, ifølge utenriksdepartementet i Danmark.

Flyet tok av fra Islamabad i Pakistan ved 21-tiden tirsdag kveld norsk tid med de 15 personene om bord. Pakistan bistår i evakueringen av danske borgere og afghanere som har arbeidet for Danmark.

Onsdag morgen landet et fly som tok av fra Islamabad, på Københavns lufthavn etter en mellomlanding i Tbilisi.

Dansk UD bekrefter at dette var et evakueringsfly og opplyser at avtalen om å leie flyet var i ferd med å utløpe, og at det derfor måtte fly fra Islamabad med så få personer om bord.

– Vi er midt i en evakueringssituasjon, så jeg ønsker ikke å gi noen ytterligere detaljer om det av hensyn til sikkerheten til dem det gjelder, skriver talsperson Ragnhild H. Simenstad i UD i en epost til NTB.

Islamabad fungerer som en base for evakuering av danske borgere fra Afghanistan, og evakuerte flys først fra Kabul til Islamabad og så videre til København.