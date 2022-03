Direktoratet for strålevern ser svært alvorlig på at det foregår kamper ved Ukrainas og Europas største kjernekraftverk.

Natt til fredag pågikk det kamper ved atomkraftverket Zaporizjzja, som førte til at det brøt ut brann. Ifølge ukrainske myndigheter ble brannvesenet beskutt da de forsøkte å slukke brannen, men ved 5.50-tiden meldte brannvesenet at brannen var slukket.

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA bekreftet senere at det ikke var målt høyere nivå av radioaktiv stråling ved Zaporizjzja. Direktoratet for strålevern (DSA) sier likevel at situasjonen er alvorlig.

– Dette er Europas største kjernekraftverk. Hvis det skjer en alvorlig ulykke med nedsmelting av kjernen, blir det stort utslipp av radioaktive stråler som fraktes med vær og vind, sier beredskapsdirektør i DSA Astrid Liland til NRK.

Hun sier de er i tett dialog med Meteorologisk institutt, som sier det i dag blåser rett østover.

– Så det er ikke sånn at hvis det skjer et utslipp, blir Norge rammet, sier hun.

– Men vi vet ikke når det går galt, og vi vet ikke hvilken retning vinden blåser da, så vi er i full stab her og jobber med denne hendelsen, sier Liland.