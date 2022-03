– De anser nå skredområdet som trygt, og det har nylig blitt fraktet inn lokale krimteknikere og personell fra Kripos og Havarikommisjonen. Det er også en del personell fra det amerikanske forsvaret som er med inn, sier innsatsleder Kristian Vikran Karlsen i Nordland politidistrikt søndag ettermiddag.

Der vil de starte innledende etterforskning og undersøkelser for å finne ut av hva som har skjedd, opplyser Karlsen.

Fire amerikanske soldater omkom da militærflyet gikk ned i et fjellområde i Gråtådalen i Beiarn kommune fredag kveld. Flyet skulle delta i Nato-øvelsen Cold Response. Området har blitt preget av svært dårlig vær de siste dagene, men søndag har vinden løyet og solen tittet fram.

– Det gjør det mye enklere i forhold til hvordan det har vært de siste to dagene. Været er bra i dag, og det er meldt videre bra utover, det gjør det enklere, sier Karlsen.

Usikkert når omkomne hentes ut

Ulykkesstedet er spredt over et større område oppe i fjellet, og forholdene beskrives som krevende. Man kommer seg kun opp dit med snøscooter, og veien opp er dårlig egnet for større kjøretøy.

Nødetatene har opprettet en base på en Trones skole i Beiarn, hvor krimteknikere, politi og brannvesen kommer og går. Alt av mannskap og utstyr må fraktes opp og ned med snøscooter.

Om de omkomne kan hentes ut i løpet av søndag, er vanskelig å si, forklarer innsatslederen.

– Det er vanskelig å gi et tidsaspekt. Det er vanskelige arbeidsforhold der oppe i et krevende terreng, sier Karlsen, som sier at dagslyset også spiller inn på aksjonen.

– Lyset vil selvfølgelig ha en påvirkning, men de gjør det de kan der oppe nå.

Fire soldater omkom

Flyet av typen V-22 Osprey skulle etter planen ha landet like før klokken 18 fredag etter å ha vært ute på et treningsoppdrag. Flyet hadde kurs for Bodø da det forsvant fra radaren. Årsaken til ulykken er ennå ikke kjent, men det var altså svært dårlig vær i området da ulykken skjedde. Flyet skal ha truffet fjellet i et hardt sammenstøt, ifølge politiet.

Forsvaret har uttalt at Nato-øvelsen vil fortsette som planlagt.