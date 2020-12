En brexitavtale kan være svært nær – Johnson varsler pressekonferanse

En brexitavtale mellom Storbritannia og EU kan komme julaften. Ifølge BBC er det ventet en pressekonferanse etter samtaler på toppnivå.

NTB

Flere medier skriver nå at det er svært nær en avklaring om en handelsavtale mellom Storbritannia og EU.

Klokka 8 norsk tid julaften, skal EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Storbritannias statsminister Boris Johnson i nye samtaler, hvor det er ventet at de kan komme med en endelig enighet om det avtaleforslaget som ligger på bordet, ifølge BBC.

Deretter er det varslet en pressekonferanse klokka 9 norsk tid.

Partene har forhandlet gjennom hele natten, etter at Johnson holdt et telefonmøte med flere statsråder på kvelden lille julaften. En fransk regjeringskilde opplyste samme kveld at Storbritannia har kommet med store innrømmelser knyttet til uløste temaer innen fiskeri, et av de få temaene som partene ennå ikke har klart å bli enige om.

Avtaleutkastet som ligger på bordet skal være på rundt 2.000 sider, og begge partene har tiden fram til 31. desember med å få den godkjent i parlamentene.