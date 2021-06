Timer etter kollapsen kjemper nødetatene i Miami mot klokka for å prøve å finne overlevende i ruinene etter bygningen som raste sammen natt til torsdag.

Det er fortsatt uklart hva som forårsaket ulykken og hvor mange som var i huset. Deler av bygningen, som ligger i Surf Side ved Miami Beach, er jevnet med jorden.

– Det er hjerteskjærende fordi det virker på meg som om det betyr at vi ikke vil lykkes så godt som vi hadde trodd, med å finne folk i live, sa ordfører Charles Burkett i Surfside.

Mange ikke redegjort for

Nesten 100 personer ikke redegjort for, mens 35 har blitt reddet ut, ifølge myndighetene. Minst 18 personer fra land i Sør-Amerika er blant de savnede etter bygningskollapsen i Miami, opplyser konsulater i Florida.

Tre personer fra Uruguay, seks fra Paraguay og ni fra Argentina skal være blant dem.

Flere av leilighetene i bygningen blir ikke benyttet året rundt, så det er antatt at flere av dem som ikke er gjort rede for, ikke var i bygningen. 15 familier kom seg ut av bygningen på egen hånd, ifølge ordføreren.

En gutt som foreldrene trodde hadde mistet livet, ble reddet ut av ruinene mange timer etter kollapsen. En kvinne og barnet hennes ble også reddet ut, men beinet til kvinnen måtte amputeres for å greie det, skriver Miami Herald.

Fikk telefon fra Biden

Guvernør Ron DeSantis, som dro til åstedet, fastslo at TV-bildene ikke viser det virkelige omfanget av ulykken. Han lovet at redningsarbeiderne gjør alt de kan for å redde liv.

Ordfører Daniella Levine Cava i Miami-Dade fylke sier at hun fikk en telefon fra USAs president Joe Biden der han ga henne et tilbud om føderal bistand.

Hoteller har blitt åpnet for dem som mistet hjemmene sine, mens leveranser av mat og medisiner har kommet på plass.

Brukte kraner

Brannvesenet i fylket Miami-Dade meldte tidligere på dagen på Twitter at de hadde rykket ut med over 80 kjøretøy.

Redningsmannskap har blant annet brukt kraner for å redde beboere ut via balkongene, samtidig som det er brukt hunder til å lete etter overlevende i ruinene.

Videoer og bilder viser en stor haug med knust bygningsmasse på bakken, mens siden på det som står igjen av bygningen, er opprevet. I grupper på rundt ti gikk redningsarbeidere inn i ruinene med hunder og utstyr.

– De kommer ikke til å stanse bare fordi det blir mørkt, sier Jimmy Patronis i Miamis brannvesen til TV-kanalen WPLG.

Så en støvsky

Et basseng og en parkeringsgarasje lå i den delen av bygningen som har rast sammen, ifølge nettstedet Local10.com.

– Hele bygningen ristet som om det var et jordskjelv. Jeg åpnet vinduet og så en støvsky, og så åpnet jeg døra og så at bygningen var som en pannekake på baksiden, sier en kvinne som bor i niende etasje.

Boligblokken ble bygget i 1981. Den ligger ved Collins Avenue, hovedgaten som går gjennom Miami Beach og Surfside.

Årsaken til at deler av bygningen raste sammen, er ikke kjent, men ifølge ordfører Burkett hadde det pågått arbeid på taket i minst 30 dager før kollapsen natt til torsdag.

Rednings- og leteoperasjonen vil ta opptil en uke, Ifølge Local10.com.