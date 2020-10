Pasient truet ansatte på Ullevål sykehus med jernstang

Politiet rykket onsdag formiddag ut til Ullevål sykehus etter at en pasient utagerte og truet ansatte med en jernstang. Ingen personer ble skadd.

NTB

Pasienten, som er en mann i 50-årene, stakk av til fots og politiet søker etter ham med bevæpnede patruljer.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli sier til NRK at pasienten er en kjenning av politiet og at han ikke er farlig for andre.

Politiet har sendt personell til to adresser, hvor de antar at pasienten kan ha tatt veien. De oppfordrer folk til å ta kontakt med politiet dersom de ser ham.

Mannen er etnisk norsk, har normal kroppsbygning, kortklipt hår og bukkeskjegg. Han er kledd i svart Adidas-bukse med striper og Salomon-sko.

Hendelsen ved Ullevål sykehus ble meldt om klokka 9.22.