Dette skjedde natt til onsdag

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 2. desember.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

Betaling for Trump-benådning etterforskes

Justisdepartementet i USA etterforsker om det har foregått skjult lobbyvirksomhet mot folk i Det hvite hus for å få en benådning.

Samtidig etterforskes det om det er tilbudt store politiske donasjoner i bytte mot benådning fra president Donald Trump, viser rettsdokument som ble offentliggjort tirsdag. En kilde i departementet sier til nyhetsbyrået AP at ingen av regjeringens embetsmenn er mistenkt eller etterforskes i saken.

Utvalg: Helsearbeidere og eldre i USA bør vaksineres først

Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

Helsearbeidere og beboere på sykehjem bør være de første som får en koronavaksine i USA når tilgangen på vaksinen i starten er begrenset.

Det er konklusjonen til et utvalg nedsatt av smittevernbyrået Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA. De to gruppene utgjør om lag 24 millioner av USAs 330 millioner innbyggere.

Sp kritisk til sykehuskutt og billig alkohol

Foto: Vidar Ruud / NTB

Å kutte i sykehusbudsjettene midt i en pandemi og heller gi billigere alkohol, er en hodeløs prioritering i en pandemi, mener helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet.

Hun hevder budsjettenigheten mellom Fremskrittspartiet og regjeringen er et slag mot folkehelsepolitikken i Norge og sier at Billigere vin er det siste den norske folkehelsa trenger midt i en pandemi og der store deler av befolkningen sitter på hjemmekontor.

441 nye koronasmittede siste døgn

Foto: Tore Meek / NTB

Det siste døgnet er det registrert 441 koronasmittede i Norge. Det er 119 flere enn dagen før og 89 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til onsdag registrert 36.591 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Forlik mellom USAs fotballforbund og fotballkvinnene

Det er inngått forlik i søksmålet USAs kvinnelige landslagsspillere i fotball har levert mot landets fotballforbund for kjønnsdiskriminering.

Spillerne saksøkte i mars 2019 USAs fotballforbund (USSF) med påstand om at de ikke fikk rettferdige lønnsbetingelser sammenlignet med landslaget for menn. Kvinnene er regjerende verdensmester, mens mennene ikke greide å kvalifisere seg til forrige VM.