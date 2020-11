Kongeparet ute av karantene etter negativ koronatest

Kongehuset opplyser at kongeparet er testet for korona, og at det ikke er påvist smitte.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kongeparet er tilbake i arbeid fra fredag etter at de har avlagt negativ koronatest. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Kong Harald og dronning Sonja ble i forrige uke satt i karantene etter at en ansatt på Slottet fikk påvist covid-19.

Torsdag formiddag opplyser Kongehuset at kongeparet er ute av karantene og tilbake i offisielt virke fra fredag etter at de har avlagt negativ test.

Alle medarbeiderne ved Slottet som ble satt i karantene har også testet negativt og er på vei tilbake på jobb.