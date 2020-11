«Den lille familien» kan håpe på julebesøk

Statsminister Erna Solberg (H) opprettholder strenge smitteverntiltak i minst tre uker, men håper å åpne for hjemreiser og julefeiring «i den lille familien».

Neste uke vil det komme konkrete råd fra regjeringen om julefeiringen. «Den lille familien» kan fortsatt håpe på julebesøk. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Selv om smittetallene i Norge på ny ser ut til å gå nedover, vil Solberg og regjeringen vente i enda tre uker før de strenge smitteverntiltakene kan bli endret. Hun legger vekt på at smitten fremdeles er for høy mange steder og legger inn forbehold før hun vil love at folk kan reise hjem til jul.

– Det å kunne reise hjem i den lille familien synes jeg har en høy verdi. Men da er det er andre ting som man kan gjøre for på begrense smittefaren. Kanskje man ikke trenger å treffe alle de gamle klassekameratene samtidig, kanskje ikke hele storfamilien, sa Solberg under onsdagens pressekonferanse.

Annerledes jul

Neste uke vil det komme konkrete råd fra regjeringen om julefeiringen.

– Med økt reiseaktivitet øker også sjansen for at smitte spres, advarte Solberg.

– Det vil derfor uansett ikke være rom for å planlegge de store juleselskapene eller nyttårsfestene i år. Feiringen kommer til å bli annerledes, sa hun.

Senker ikke skuldrene

Smittetallene viser en tendens til å falle, men statsministeren sier det er for tidlig å senke skuldrene.

– Det er for tidlig å si om nedgangen i tallene er tilstrekkelig. Vi må se en klar nedgang i tallene i minst tre uker til, sa Solberg, som la til at smitten fremdeles er for høy og på et høyere nivå sammenlignet med for noen uker siden.

Ifølge Folkehelseinstituttet sank smittetallet med 11 prosent sist uke, fra vel 4.000 positive covid-19-tester i uke 46 til drøyt 3.600 smittetilfeller i uke 47.