Knivangrep i Paris etterforskes som mulig terror

Fire politiansatte ble drept da en 45 år gammel IT-medarbeider i politiets etterretningsavdeling uten forvarsel trakk kniv og gikk løs på kollegaer torsdag.

Gjerningsmannen rakk også å såre ytterligere én før han selv ble skutt og drept på gårdsplassen utenfor politiets hovedkvarter i Paris.

Politiet og påtalemyndigheten hevdet fra første stund at det lå en arbeidskonflikt bak og understreket at ingenting tydet på at det lå ekstremistiske motiver bak.

Gjerningsmannens kone har i avhør fortalt at han hevdet å høre stemmer i hodet kvelden før.

Mulig terrorhandling

Fredag opplyste statsadvokaten i Paris at saken likevel vil bli etterforsket som en mulig terrorhandling fordi det har kommet fram opplysninger som tilsier at det kan ha vært snakk om dette. Hvilke opplysninger det er snakk om, er ikke kjent.

Franske medier meldte få timer etter drapene at gjerningsmannen for 18 måneder siden konverterte til islam.

– Det faktum at noen konverterer til islam er ikke et automatisk tegn på radikalisering, sa en talsperson for den franske regjeringen tidligere fredag.

Født på Martinique

Sibeth Ndiaye advarte samtidig mot spredning av falske rykter på sosiale medier.

– Man er nødt til å se på presise fakta. Det er det den pågående etterforskningen gjør nå, sier hun og la til at et eventuelt terrorist-motiv «selvsagt ikke er utelukket».

Den 45 år gamle gjerningsmannen hadde jobbet i politiet siden 2003. Han ble født på den franske øya Martinique i Karibia og flyttet til Paris for mange år siden.