Far erkjenner drapsforsøk på 15 år gammel sønn på Toten

Gutten ble livstruende skadd i en voldshendelse i en bolig på Kapp i Østre Toten onsdag morgen.

Politiet fikk melding om saken klokken 8.38 onsdag morgen. Flere patruljer rykket ut til en privatadresse på Kapp.

– På stedet fant politiet en livløs 15 år gammel gutt og iverksatte livreddende tiltak, sa politiinspektør Linn Hilde Fosso i Innlandet politidistrikt på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Den 15 år gamle gutten ble fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus med livstruende skader.

Politiet pågrep deretter 15-åringens far. Ifølge politiet ble han pågrepet på udramatisk vis.

Erkjenner siktelsen

Siktedes forsvarer, advokat Håvard Fremstad, sier til NTB at det er en alvorlig situasjon mannen sitter i, og at han preget av det, men at han er ved god psykisk og fysisk helse.

– Det har foregått avhør i mange timer i ettermiddag. Det har foregått på en grei og ryddig måte. Han har forklart seg greit, detaljert og veldig selvstendig, sier han.

Ifølge advokaten blir siktede i politiets varetekt fram til fengslingsmøtet torsdag klokka 14. Mannen samtykker til fengsling og kommer ikke til å møte opp i retten.

Vitne hørte skrik

Politiet opplyste onsdag ettermiddag at de etterforsker saken med alle tilgjengelige ressurser.

Et vitne hørte skrik og rop fra boligen onsdag morgen og så kvinne som ropte om hjelp, ifølge Oppland Arbeiderblad.

Politiinspektør Linn Hilde Fosso ønsker ikke å gå nærmere inn på hva som kan ha vært bakgrunnen for hendelsen, eller om det var flere personer til stede i boligen. Hun opplyser til NTB at verken far eller sønn har vært i kontakt med politiet tidligere.

– Tragisk hendelse

– Hendelsen er en dramatisk familietragedie som har rammet hele bygda, sier politiinspektøren.

Østre Toten kommune har satt krisestab som følge av hendelsen.

– Dette er en tragisk hendelse som berører et helt lokalsamfunn. Kriseteam og øvrige tjenester i Østre Toten kommune følger opp alle berørte, skriver kommunen på sine nettsider.