Kongen advarer mot trakassering og en opphetet offentlig debatt

I sin vane tro holdt kongen en tale med innslag av både dypt alvor og lun humor da stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer var samlet til den årlige middagen på Slottet torsdag kveld.

– Vi vil hverandre vel, men det kommer ikke av seg selv. Det kan dessverre, noen ganger, virke som om det motsatte brer om seg i samfunnet vårt, sa kongen.

– Vi leser og hører om både politiske ringrever og nye talenter som gir seg på grunn av trakassering. Dette er en alvorlig trussel mot vårt folkestyre, der alle skal kunne ha en stemme, fortsatte han.

Kongen fortalte videre om turer og menneskemøter landet rundt, han reflekterte rundt høstens kommunevalg og om kronprinsens møte med representanter fra al-Noor-moskeen i Bærum etter terrorangrepet.

Dro bomspøk

Kongen roste norske politikere for samvittighetsfullt arbeid for demokratiet. Samtidig minnet han om at meningsmotstandere er helt vanlige mennesker, og til slutt kom han med en oppfordring til folk om å hygge seg og å prate sammen.

På sedvanlig vis fikk kongen også lurt inn noen humoristiske anekdoter. Denne gang om bompengekrisen i regjeringen. Kongen, som nettopp har kommet hjem fra VM i seiling, sa at bommer i seilsporten lett kan komme i full fart og treffe seileren i hodet.

– Det kan jo hende at noen av dere sitter igjen med følelsen av å ha opplevd noe lignende denne høsten, sa han til stor latter fra stortingsrepresentantene.

Elg fra Sikkilsdalen

Dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit meldte begge forfall til stortingsmiddagen på grunn av sykdom. Fra kongefamilien var det kong Harald, kronprins Haakon og prinsesse Astrid som deltok. Totalt var det 190 personer til bords.

Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer i finstasen fikk tradisjonen tro fire retter kortreist mat servert av lakeier i livré. Først norsk østers og reker med agurk- og dillbuljong, deretter posjert egg med spinatpuré, syltet løk og urter.

Til hovedrett ble det i år, som i fjor, servert elg fra Sikkilsdalen med grønnsaker og solbær- og hvitløkssjy, mens desserten besto av karamellisert butterdeig med multer fra Tamsøy servert med multesorbé og hvit sjokoladekrem.

Lang tradisjon

Det er lang tradisjon for at kongefamilien inviterer stortingsrepresentantene til middag etter at Stortinget er åpnet.

Den første middagen ble holdt i 1906, og siden har den vært en årlig foreteelse – bortsett fra under 2. verdenskrig og når det har vært større vedlikeholdsarbeider på Slottet.

Middagen forløper i dag omtrent som da den ble innført for over hundre år siden. Kongens tale og stortingspresidentens svartale er høydepunkter.