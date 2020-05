Politibiler kjørte på demonstranter i New York

To politibiler kjørt rett inn i en gruppe demonstranter i Brooklyn i New York sent lørdag kveld, og opptak av hendelsen er spredt i sosiale medier.

Over 100 demonstranter ble pågrepet i New York lørdag kveld, og to politibiler kjørte rett inn i en menneskemengde. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Demonstranter hadde blokkerte gata og filmopptak viser hvordan de to politibilene øker farten og kjører rett inn i menneskemengden. Det er uklart om noen kom til skade.

Protestene mot politivold har nå vart i tre dager i New York. Flere politibiler er satt i brann og lørdag kveld ble over 100 demonstranter anholdt av politiet, ifølge NBC News.

Blant dem som reagerer sterkt på politiets håndtering av demonstrasjonen, er demokraten Alexandria Ocasio-Cortes.

– Ingen har lov til å kjøre en stor firehjulstrekker rett inn i en menneskemengde, tvitrer hun.

Demonstrasjonene brøt ut i kjølvannet av at den 46 år gamle afroamerikaneren George Floyd døde etter en hardhendt pågripelse i Minneapolis.

