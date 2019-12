Felleskjøpet vurderer å selge Norges største kornsilo

Siloen har de siste årene vært i aktiv drift, men Felleskjøpet ser salget som nødvendig for å kunne flytte sin lagring nærmere de viktigste kornområdene på Østlandet og i Trøndelag. Selskapet har også et behov for å styrke konkurransekraften ved å redusere transport og effektivisere driften.

Felleskjøpet har vedtatt at om lag 450 millioner kroner skal investeres i anlegg og infrastruktur til kornproduksjon i løpet av de neste fem til sju årene.

– Tilsvarende kapasitet skal bygges opp i de sentrale kornområdene – om det blir ett eller flere anlegg er for tidlig å si. Vi har gitt oss selv fem til sju år på å gjennomføre planen. Å selge Stavanger havnelager er en del av planen, sier styreleder Anne Skuterud i Felleskjøpet til Nationen.

Selskapet kjøpte kornlageret i 2014, med hensikt om å bruke det til beredskapslagring. I en pressemelding fra Felleskjøpet heter det at kapasiteten til eventuell beredskapslagring vil opprettholdes.

Det heter videre i pressemeldingen at det imidlertid i dag ikke er politisk vilje til beredskapslagring i statlig regi, og at det siste politiske initiativet i saken ble lagt dødt i løpet av 2019.

Siloen sto før kjøpet i 2014 i fare for å bli revet og erstattet med boliger. Skuterud sier nå at det igjen kan bli aktuelt å gjøre om siloen, som ligger midt i et av Stavangers mest attraktive boområder, til boliger.

Felleskjøpet Agri er landets største kornkjøper og markedsregulator. 750.000 tonn korn til en verdi av 2,5 milliarder kroner håndteres årlig av selskapet.