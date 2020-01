Nestleder varsler KrF-krav dersom Solberg godtar Frps krav

KrFs nestleder Ingelin Noresjø sier at også de har lidd nederlag i regjeringen. Hun varsler nye omkamper dersom Frp får innfridd sine krav.

KrF-nestleder Ingelin Noresjø sier at det kan komme nye krav fra KrF dersom Solberg godtar Frps nye krav. Foto: Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

NTB

– Åpner Erna Solberg for å godta nye krav fra Frp, er ballet i gang, sier KrFs 2. nestleder Ingelin Noresjø til Dagsavisen.

Frps partiledelse jobbet torsdag kveld med en liste med krav som skal overleveres statsministeren. Ifølge Dagsavisen skulle kravene etter planen sendes til statsminister Erna Solberg samme kveld.

Frp har truet med å gå ut av regjeringen etter at partiet tapte striden om å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn fra Syria.

Om Solberg vil beholde Frp i regjering, må hun innfri kravene innen slutten av januar, er ultimatumet fra regjeringspartneren. NTB fikk torsdag bekreftet at disse trolig vil bety en form for reforhandling av Granavolden-plattformen.

Dersom kravene innfris, kan det bli startskuddet for nye forhandlinger innad i regjeringen.

– Alle de fire partiene har saker som er viktige for oss som vi har tapt i regjeringsplattformen. Starter det nye forhandlingsrunder, er det fristende å ta flere omkamper, sier Noresjø.

Hun nevner rusreformen som én omkamp som kan være aktuell for KrF.

– Den er svært krevende for KrF. Men vi har i utgangspunktet godtatt at vi har tapt den saken. Det er en del av prisen for å sitte i regjering, sier Noresjø.

