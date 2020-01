En fjerde by i Kina isoleres som følge av virusutbruddet

Myndighetene i den kinesiske byen Chibi innstiller offentlig transport som følge av det dødelige lungeviruset. Tidligere har tre andre byer gjort det samme.

Reisende med beskyttelsesmasker i Hongkong. Nå er fire byer blitt isolert i Kina som følge virusutbruddet. Foto: Foto: Kin Cheung / AP / NTB scanpix

All fly- og togtrafikk til og fra Wuhan i Kina stanset onsdag kveld opp og desinfiseringsveske ble sprayet på jernbanestasjoner (bildet) og andre steder der folk var samlet. Torsdag stengte tre andre nærliggende byer også sin offentlige transport. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Flere offentlige arrangementer for å feire det kinesiske nyåret er blitt avlyst i hovedstaden Beijing på grunn av virussmitten Foto: Foto: Kin Cheung / AP / NTB scanpix

Myndighetene i byene Wuhan, Huanggang og Ezhou – som alle ligger i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina – har også besluttet å innstille den offentlige transporten for å forhindre det dødelige coronaviruset i å spre seg ytterligere.

Byen Chibi ligger i samme provins og har ca. en halv million innbyggere. Også her vil offentlig transport med forbindelser til andre steder bli innstilt.

Huanggang ligger omtrent 70 kilometer fra Wuhan, der det nye lungeviruset først ble oppdaget. Byen har en befolkning på 7,5 millioner mennesker, og myndighetene opplyser at togstasjonen vil bli stengt inntil videre fra midnatt. I tillegg vil alle kjøretøy bli sjekket, og barer og kinoer vil være stengt.

Togstasjonen i den nærliggende byen Ezhou vil også stenge torsdag kveld. Denne byen har en befolkning på over en million.

Onsdag ble all trafikk inn og ut av Wuhan stanset. Byen har rundt 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

Innbyggerne oppfordres også til å unngå folkemengder. Myndighetene håper at isoleringstiltakene vil begrense ytterligere spredning, særlig i forbindelse med at flere hundre tusen reisende er ventet i forbindelse med helgens nyttårsfeiring.

Avlyser nyttårsfeiringer

I Beijing er flere markeringer i forbindelse med kinesisk nyttår avlyst av frykten for spredning. De store begivenhetene som avlyses inkluderer blant annet tradisjonelle tempelsamlinger, opplyser statlige medier.

Flyplassen i Dubai, et av verdens største knutepunkter for luftfart, opplyser torsdag at de vil gjennomføre sjekk av alle passasjerer som ankommer fra Kina i forbindelse med utbruddet.

Minst 17 døde

Kinesiske forskere mistenker at lungeviruset, som til nå har tatt livet av minst 17 personer i Kina, kan ha smittet mennesker gjennom ulovlig salg av ville dyr på et marked i Wuhan.

På markedet, som nå er stengt, ble det angivelig solgt levende rever, krokodiller, ulvevalper, salamandere, slanger, rotter, påfugler og pinnsvin.

Ifølge Kinas nasjonale helsekommisjon kan viruset også smitte mellom mennesker og dermed ramme også dem som ikke har besøkt Wuhan.

Over 500 mennesker har hittil fått påvist smitte i Kina, og det er også oppdaget tilfeller i Japan, Thailand, Sør-Korea, Australia og USA.

Samles til krisemøte

Verdens helseorganisasjon (WHO) holdt onsdag kveld krisemøte for å ta stilling til om virus-utbruddet skal betegnes som en internasjonal krise, noe som sjelden skjer og som er forbeholdt svært omfattende og alvorlige epidemier.

De 16 medlemmene av krisekomiteen konstaterte at situasjonen er «kompleks og under utvikling», men konkluderte ikke. Torsdag skal de samles på nytt.

Folkehelseinstituttet fraråder imidlertid ikke reiser til Wuhan.

– Verken EU eller WHO fraråder reise til Wuhan eller Kina. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer risikoen for reisende til Wuhan som moderat. Risiko reduseres ved å unngå kontakt med syke mennesker, besøk på kjøtt- og fiskemarkeder, samt kontakt med levende og døde dyr, lød instituttets reiseråd onsdag.

