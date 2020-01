Solberg: – Kunne ikke la være å handle av hensyn til ro i regje­ringen

Statsminister Erna Solberg (H) mener Frp har vist seg som et styringsdyktig parti i tiden de satt i regjering.

NTB

Elling Svela

Publisert: Oppdatert nå nettopp

OSLO: Solberg holdt pressekonferanse rett etter at Frp-leder Siv Jensen kunngjorde at partiet går ut av den borgerlige regjeringen. Hun takket Frp for arbeidet både i regjeringen og på Stortinget.

– Vi har funnet gode svar i krevende tider, sier Solberg.

Solberg sier at det ikke var mulig for henne og Høyre å handle av hensyn til ro i regjeringen.

– Jeg har respekt for at Frp har et annet standpunkt fordi dette var en vanskelig avveining. For meg var det riktig at gutten kom hjem til Norge, og dermed fikk hjelp, sa statsministeren.

– Det har ikke vært min intensjon å karakterisere andre partiers standpunkt eller moral, men det hadde ikke vært mulig for meg og Høyre å la være å handle av hensyn til ro i regjeringen, fortsatte hun.

Under pressekonferansen på Statsministerens kontor sa Erna Solberg at hun er glad for Frps tydelige avklaring om at hun fortsetter som statsminister.

På pressekonferansen sa statsministeren at regjeringens utgangspunkt er at det fortsatt er et mandat for en ikke-sosialistisk regjering på Stortinget.

– Når Siv Jensen peker på meg som statsminister, er det naturlig at vi fortsetter, og det er naturlig at vi gjør det på Granavolden, som i utgangspunktet er fremforhandlede gode kompromisser mellom fire partier, sa Solberg.

– I den situasjonen vi er i dag, er det ikke noe grunnlag for ikke å fortsette med de tre partiene som sitter i regjering, sa hun videre.

Oppdateres.

Publisert: Publisert 20. januar 2020 14:13 Oppdatert: 20. januar 2020 14:44

