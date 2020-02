400 tonn egg kan bli grisefôr

Norturas egglager er for stort. Nå har konsernet fått grønt lys til å bruke nærmere 400 tonn egg til grisefôr.

400 tonn egg kan gå til grisen for å tømme lageret før eggene går ut på dato. Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

Det er det statlige Omsetningsrådet som med åtte mot to stemmer har innvilget Norturas søknad om å bruke egg som var beregnet på mennesker til dyrefor, skriver Nationen.

Ifølge Nortura vil det ikke være mulig å bruke det nåværende egglageret, som nærmer seg 1200 tonn, til vanlige produkter før eggene blir for gamle.

Omsetningsrådet påpeker i sin protokoll at næringen løper en risiko for negativt omdømme, men skriver samtidig at det er bedre at eggene brukes som de gjør, i stedet for at de ødelegges – både av hensyn til kostnader, omdømme og miljø.

Ti tonn overskuddsegg skal også brukes til omelettmiks til veldedige organisasjoner.

Direktør i Totalmarked Kjøtt og Egg i Nortura, Ole Nikolai Skulberg, forklarer situasjonen med at det har vært store avbestillinger fra andre aktører, kombinert med leveranser over dobbel mottaksplikt.