Nødssituasjon på Ocean Viking

Mannskapet på skipet «Ocean Viking» har bedt om bistand fra italienske myndigheter etter at en gruppe migranter har forsøkt å presse skipet til havn.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Desperate tilstander ombord på Ocean Viking. Foto: Flavio Gasperini/SOS Mediterranee via AP/NTB scanpix

NTB-Kenneth Kandolf Haug

Mannskapet kan for øyeblikket ikke hjelpe de 180 migrantene på dekk. Årsaken skal ifølge rederiet Hoyland Offshore være at en gruppe på 44 migranter prøver å presse skipet til havn. Skipet har vært ute til havs i over en uke fordi Italia truer med å beslaglegge skipet dersom det legger til kai.

Dermed er de fleste ansatte evakuert fra dekk, og migrantene er uten mat og tilsyn. Derfor har kapteinen bedt om bistand fra italienske myndigheter.

– Det maritime mannskapet har kontroll over skipet, understreker daglig leder Trym Jacobsen i Hoyland Offshore til NTB.

Redd for eskalering

Han sier det fortsatt er et team som jobber på bakdekket, der migrantene befinner seg, men ikke så mange som ønskelig. I tillegg er de redd for at situasjonen skal eskalere.

– Derfor sendte vi hastemelding til italienske myndigheter klokka 15.30 i dag, sier Jacobsen.

Foreløpig har ikke skipet fått annen instruks enn å forholde seg i ro.

Mange selvmordsforsøk

I løpet av de siste dagene skal flere migranter på skipet ha forsøkt å hoppe på sjøen. Organisasjonen SOS Méditerranée , som drifter Ocean Viking, skriver at nødssituasjonen først og fremst skyldes den medisinske situasjonen om bord, ettersom skipet verken får assistanse eller gå i land.

– To menn hoppet i havet fra Ocean Viking torsdag og måtte hentes opp av vårt redningsteam. Ytterligere tre forsøkte å hoppe i havet, men ble holdt tilbake av våre frivillige og andre migranter. Tidlig fredag morgen forsøkte en mann å henge seg, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Skipet skal tidligere ha bedt om medisinsk evakuering av de 44 flyktningene, som ifølge mannskapet truer med selvskading og vold. To menn har ifølge SOS Méditerranée påbegynt sultestreik i desperasjon over situasjonen.

Været er nå i ferd med å bli verre, og skipet skal gå i ly sør for Lampedusa på Sicilia. Ocean Viking dro ut på tokt fra Marseille 22. juni, etter å ha vært i havn der i tre måneder på grunn av koronapandemien. Mellom 25. og 30. juni reddet skipet 180 personer i havsnød som prøvde å flykte over Middelhavet.