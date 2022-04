Foto: Salvatore Di Nolfi / Keystone via AP / NTB

Emmanuel Macron sikrer seg en klar ledelse over Marine Le Pen i første runde av presidentvalget i Frankrike, viser prognoser. Dermed møtes de to til finale.

– Debatten vi skal ha de neste to ukene, vil bli avgjørende for Frankrike og for Europa, sa sittende president Macron i sin tale til velgerne og støttespillerne søndag kveld.

I prognosene som ble publisert etter at valglokalene stengte, lå Macron an til en oppslutning på rundt 28 prosent. Høyrepopulisten Le Pen lå noen prosentpoeng bak, på litt over 23 prosents oppslutning.

Dermed blir det som ventet Macron og Le Pen som møtes i andre runde 24. april. De kjempet også om presidenttittelen i 2017, da Macron gikk seirende ut.

Umiddelbar støtte

Etter at prognosene var klare, har flere av presidentkandidatene som ikke blir med videre i valget, stilt seg bak sin foretrukne kandidat.

Det tok ikke lang tid før fire av de øvrige ti kandidatene stilte seg bak Macron: Kommunistpartiets Fabien Roussel, sosialistpartiets Anne Hidalgo, De grønnes Yannick Jadot og Valérie Pécresse fra det borgerlige partiet Republikanerne.

Ingen av dem fikk ifølge prognosene over 5 prosent i første valgrunde. Men de ligger til sammen an til å ha sanket rundt 14 prosent av stemmene.

Zemmour under 10 prosent

En annen kandidat fra ytre høyre, Eric Zemmour, ser ikke ut til å ha klart å stjele så mange stemmer fra Le Pen som han kanskje hadde håpet.

Prognosene viser en foreløpig oppslutning på 7,2 prosent til ham. Høyreradikale Zemmour var søndag kveld den eneste av kandidatene som har erklært sin støtte til Le Pen.

– Jeg tar ikke feil av hvem mine motstandere er. Jeg oppfordrer mine velgere å stemme på Marine Le Pen, sa Zemmour til sine velgere og støttespillere søndag.

Ingen oppfordring

Venstrepopulisten Jean-Luc Mélenchon ligger an til å sikre seg tredjeplassen bak Macron og Le Pen, med en oppslutning på rundt 20 prosent.

Han erklærte ikke direkte støtte til Macron da han talte på valgkvelden, men ba folk om å ikke stemme på Le Pen.

– Vi vet hvem vi aldri vil stemme på. Ikke en eneste stemme må gå til fru Le Pen, sa han til velgerne.

Takket

Macron brukte sin tale til å takke de kandidatene som ikke gikk videre til andre runde, og hyllet det franske demokratiet.

Presidenten rettet en spesiell takk til de kandidatene som har sagt de vil stille seg bak ham i neste runde.

– Noen av dem gjør det for å bygge en mur mot det ekstreme høyre. Jeg vet at de ikke nødvendigvis støtter vårt prosjekt, og det respekterer jeg, sa han.

Orden

I sin tale kom Marine Le Pen med svulstige valgløfter.

– Jeg skal få orden på Frankrike innen de neste fem årene, sa hun til sine velgere og støttespillere.

Le Pen oppfordret i talen alle som ikke hadde stemt på Macron i første runde, til å støtte henne i den andre.

– Det franske folket har talt og gitt meg æren av å kvalifisere meg til andre runde mot den avtroppende presidenten. Jeg ønsker å uttrykke min dype takknemlighet, sa hun videre.

Nøyaktige

Prognosene som ble publisert etter stengingen av valglokalene, er utført av meningsmålingsfirmaer på vegne av franske TV-kanaler og medier. De er basert på et utvalg av stemmer fra utvalgte valglokaler rundt om i Frankrike.

De har i tidligere valg vist seg å være svært nøyaktige.

Det franske valgsystemet fungerer slik at dersom ingen av de 12 presidentkandidatene får minst 50 prosent av stemmene, vil de to kandidatene som har fått flest stemmer, gå videre til en andre runde der velgerne må stemme på nytt.

Tolv kandidater

Franske velgere kunne stemme på hele tolv kandidater som kjempet om å bli landets president. Men valgkampen har vært preget av at det ifølge meningsmålingene i realiteten har vært en kamp mellom Macron og Le Pen.

For mange av de andre kandidatene ser valget ut til å bli en miserabel affære. Det gjelder blant andre sosialistpartiets Hidalgo og Pécresse fra Republikanerne. De representerer de to partiene som inntil valget i 2017 hadde byttet på regjeringsmakten i flere tiår.

Pécresse lå på 5 prosents oppslutning. Hidalgo fikk 2 prosent av stemmene på prognosene – historisk lavt for partiet.

Macron hadde lenge en behagelig ledelse på meningsmålingene, men i valgkampens innspurt krympet avstanden til Le Pen. Han ser likevel ut til å ha gjort det bedre i valget enn hva meningsmålingene skulle tilsi.

Valgdeltakelse

Det var også knyttet stor spenning til valgdeltakelsen som gjennom søndagen har vært lavere enn ved forrige presidentvalg i 2017.

Opptellingen søndag viser en noe lavere valgdeltakelse enn ved tidligere valg. Ifølge foreløpige tall Le Monde har hentet inn, avsto 26 prosent av de stemmeberettigede franskmennene å stemme ved årets valg.

Gjennom dagen viste også den foreløpige deltakelsen at færre franskmenn har tatt turen til valgurnene i årets valg.

Ulike valgkamper

Le Pen har under valgkampen fremstått som mer moderat enn tidligere. Hun har også drevet en intens valgkamp i Frankrikes mange distrikter, møtt velgere på grasrota og snakket varmt om hvordan hun vil øke folks kjøpekraft og bedre deres levekår.

Macron har på sin side nærmest vært fraværende i valgkampen inntil det siste, noe analytikere mener har straffet seg. De siste dagene advarte Macron velgerne innstendig mot å stemme på Le Pen, som han mener er en farlig høyrepopulist.

Sentral debatt

Et viktig punkt på agendaen videre for det franske presidentvalget skjer sannsynligvis 20. april da Macron og Le Pen skal møte hverandre i en direktesendt TV-debatt.

Den siste debatten før valget har tidligere hatt en avgjørende innvirkning på utfallet av valget, spesielt i 2017 da Macron ble ansett for å ta overtaket i diskusjonene med Le Pen, som ble oppfattet som forvirret.

Macron ventes de neste to ukene å legge sin diplomatiske innsats i Ukraina-krisen til side og heller fokusere helhjertet på valgkampen.