Regionen gikk fra oransje til rødt på smittekartet til Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) torsdag.

Siden FHI bruker samme kriterier og definerer hovedstadsregionen i Danmark likt som ECDC, ligger alt til rette for at regionen blir rødt på det norske smittekartet. Det vil medføre ti dagers innreisekarantene for uvaksinerte fra og med mandag.

Resten av Danmark er oransje, noe som ikke medfører innreisekarantene. FHI publiserer sitt smittekart fredag.