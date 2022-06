Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kaller det alvorlig tilbakeskritt for kvinners rettigheter at den føderale abortretten i USA blir fjernet.

USAs høyesterett har avgjort å sette til side avgjørelsene som har vært grunnlaget for den føderale abortretten. Flere delstater har varslet at det blir innført abortforbud.

– Retten til abort kan enten bli forbudt eller strammet inn i flere amerikanske delstater etter at USAs høyesterett nå har opphevet den historiske dommen fra 1972 som sikkert amerikanske kvinner denne retten. Det er et alvorlig tilbakeskritt for kvinners rettigheter, skriver Støre på Twitter.