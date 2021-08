Kim Rysstad rører lytterne med bestefarssang på dialekt

Kim Rysstad slapp låten «Gofa» sist fredag, etter invitasjon fra Nynorsk Kultursentrum samt en sterk oppfordring fra Trygve Skaug om å bruke setesdaldialekten sin mer i tekstene.

– Det kjennest godt at Gofa endeleg har fått ein song, og eg trur han hadde likt det, sjølv om han truleg aldri ville sagt det til nokon, sier Rysstad, som etter å ha gjestet Reiseradioen og snakket om den nye låten, opplevde at det rant inn meldinger fra publikum.

– Folk fortel at dei har gråte når dei høyrde songen, den gjekk rett i hjarta deira. No etter covid-19 så er det mange som saknar sine besteforeldre, som ikkje har fått besøkt dei, eller som har mista sine besteforeldre. Og tekstlinja om at «ingenting hasta, ingenting trong» – det har me nok alle kjent på i dei tidene som har vore det siste året, uttaler Rysstad.

Han hadde hatt tekstlinjen «Ingenting hasta, og ingenting trong, gjerast før neste dag» surrende i hodet i lang tid, og den dukket opp på ny etter invitasjonen om å skrive en ny tekst.

– Brått forsto eg at tekstlina handla om min bestefar, eller gofa som me seier i Setesdal. Eg tenkte på små hendingar frå når eg var liten, som det at han likte å ligge på golvet med ei pute under hovudet, at han røykte pipe. Orda kom til meg utan at eg trong å tenkje så mykje. Tidlegare har eg vore litt redd for å bruke for mange dialektord i tekstene mine, sier Rysstad, som medgir at setesdalsdialekta kan «være noe vanskelig å forstå».

Når han i den nye låten synger «Du låg der på tili, med huva trekt ned», er tili = gulv og huva = lue.