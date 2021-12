To tilfeller av omikronvarianten er påvist i Øygarden kommune. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at Norge er forberedt.

– Jeg forstår at det kan virke skremmende på noen, men vi har vært forberedt på det både i Norge og internasjonalt, og har planer for å håndtere smitte umiddelbart, sier Kjerkol til NTB.

Onsdag ble det bekreftet at to tilfeller av den nye virusvarianten omikron er påvist i Øygarden kommune. De to personene som er smittet, har vært på reise i Sør-Afrika.

Kjerkol forteller at de smittede er satt i isolasjon, og at deres nærkontakter i karantene.

Helseministeren vil onsdag holde pressekonferanse om omikronsmitten. Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) og helsedirektør Bjørn Guldvog kommer også til å være til stede.

Ikke overrasket

Verken helsedirektør Guldvog eller assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er overrasket over at omikronvarianten nå er påvist i Norge.

– Det viktigste er at kommuner med påvist smitte driver effektiv smittesporing. Vi må også være forberedt på at det også kan være skjult smitte i landet allerede. Derfor er gjeldende smittevernråd svært viktige å følge for alle, sier Nakstad.

Guldvog sier at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoretat løpende vil gi råd til de berørte kommunene om hvordan situasjonen skal håndteres videre fremover.

Flere tilfeller til analyse

En rekke mistenkte tilfeller av omikronvarianten er onsdag til analyse ved ulike laboratorier i landet, opplyser FHI.

Tirsdag ble det kjent at Ullensaker kommune har sendt tre positive koronaprøvesvar til sekvensering for omikronvarianten.

Kjerkol sier at det viktigste nå er å sette opp vaksinetempoet.

– Den nye virusvarianten understreker behovet for et høyt tempo i vaksineringen med første og andre dose til dem som ikke har fått dem, og oppfriskningsdose til dem som skal ha den. Vaksinearbeidet må prioriteres, sier Kjerkol.

Strammet inn

Regjeringen har den siste tiden innført flere tiltak for å bremse spredningen av omikronvarianten i Norge. Før helgen ble det bestemt at alle reisende fra åtte land sør i Afrika må i karantene ved ankomst til Norge.

Innreisetiltaket ble fulgt opp av strengere regler for karantene og isolasjon for personer som kan være smittet med omikronvarianten og deres nærkontakter.

– Sammen med FHI og Helsedirektoratet følger vi situasjonen fra time til time og ser på om tiltakene skal justeres eller forsterkes, sier Kjerkol.