– Regjeringen legger fram et forslag som vi mener er viktig og riktig, sier Vedum til NTB.

Fredag kommer han til Stortinget med forslag til en samlet krisepakke, som omfatter både næringsliv, kulturliv og frivillighet, kollektivtrafikk, luftfart og helse- og omsorg. I alt er pakken på 20,2 milliarder kroner.

Mye til lønnsstøtte

Summen inkluderer 6,73 milliarder kroner til næringsrettede tiltak.

Lønnsstøtten, som ble vedtatt like før jul, vil sannsynligvis sluke brorparten av midlene, ifølge Vedum.

– Nå vet vi ikke hvor stor del av den potten som vil bli brukt, men vi ser på permitteringstallene at de er veldig mye lavere i desember enn det man kunne frykte. Så det er mye som taler for at mye av ordningen vil bli brukt, sier han.

– Men jeg håper jo behovet i sum blir mindre enn det vi legger opp til, legger han til.

I tillegg plusses nye 500 millioner på i den kommunale kompensasjonsordningen. Før jul la regjeringen inn en tilsvarende sum i ordningen.

Kritiske oppgaver

– Dette er den ordningen som vi får mest positive tilbakemeldinger på. Den omfatter først og fremst småbedrifter i kommunene, der eieren, servitøren og vaskehjelpen er en og samme person, sier Vedum.

Krisepakken omfatter også 11, 3 milliarder kroner til såkalte kritiske samfunnsoppgaver, herunder 5 milliarder kroner til innkjøp av hjemmetester, samt 1,5 milliarder i ekstramidler til sykehusene, like mye til innkjøp av vaksiner og 700 millioner til innkjøp av legemidler.

Kultur, idrett og frivillighet er tilgodesett med 1,7 milliarder ekstra i koronastøtte, mens 488 millioner er satt av til blant annet hjelpetelefonen for psykisk helse og studenter.

SV-krav

Vedum trenger imidlertid støtte fra SV for å få pakken gjennom i Stortinget. Torsdag varslet SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski at det ikke nødvendigvis blir grei skuring.

– Man kan ikke forvente at vi skal være et sandpåstrøingsorgan i Stortinget som banker igjennom det regjeringen kommer med, slo hun fast overfor NTB.

Hun utelukker ikke nye runder på lønnsstøtten og gjør det samtidig klart at SV mener kompensasjonsordningen har vært for omfangsrik og gunstig for bedriftene.

– Den har hatt for høyt tak, og den er gått til for mange bedrifter som egentlig ikke har hatt behov for kompensasjon, mener Kaski.

SV krever også at klimaprofilen i tiltakene skjerpes.

– Annen fase

På spørsmål om hvordan han vil komme SV i møte, svarer Vedum:

– Vi er i en litt annen fase nå. Før jul trodde vi ting skulle bli mer og mer vanskelig. SV får komme med sine synspunkter, og så må vi foreslå det vi mener er riktig, til Stortinget.

– Her er det ikke om å gjøre å bruke mest mulig, her er det om å gjøre å hjelpe dem som trenger det. Det er det som er hovedgrepet her, sier han.

– SV har jo støttet den lønnsstøtteordningen vi har kommet med. Så den er det flertall for. Og det er jo viktig for bedriftene å vite, sier Vedum.

