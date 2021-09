Stortinget kontrollerer ikke opplysninger ved utdeling av pendlerboliger

Ordningen med gratis pendlerbolig for stortingsrepresentanter er at det skal dekke et reelt behov, men Stortinget kontrollerer ikke om opplysningene politikerne oppgir i søknaden er korrekte, skriver Aftenposten.

I vilkåret for å få gratis pendlerbolig må man være bosatt mer enn 40 kilometer unna Stortinget.

For å få pendlerbolig må representanten sende en søknad der det dokumenteres et behov.

– En gang i året ber vi om bekreftelse på at situasjonen fortsatt er i samsvar med hva som ble oppgitt i søknaden. Politikerne har dessuten et ansvar for å varsle oss umiddelbart, dersom det skjer endringer i deres boligsituasjon. Det er kontrollmekanismen vi har rundt dette, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen til avisen.

Hun sier Stortinget ikke har noen oversikt over hvilke politikere som eier en bolig under fire mil fra Stortinget, og at det heller ikke er relevant for om man kan få pendlerbolig. Det som betyr noe er om man disponerer leiligheten selv eller ikke.

Denne uken har avisen skrevet om to tilfeller der stortingspolitikere eier bolig nærmere enn 40 kilometer fra Stortinget, men likevel får gratis bolig på statens regning. Kjell Ingolf Ropstad (KrF) leide ut tomannsboligen sin i Lillestrøm, mens Tellef Inge Mørland (Ap) bor i sin bolig i Arendal, men eier i tillegg en leilighet i Oslo sentrum.

Stortingsdirektøren sier det er et spørsmål om man skal øke kontrollen etter det som har kommet fram i mediene denne uken.