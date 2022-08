Kripos er på vei for å bistå i etterforskningen etter at to personer ble funnet drept etter en angivelig knivhendelse på Otta i Sel i Gudbrandsdalen.

– Det var gjerningsmannen selv om kontaktet politiet og varslet om hendelsen. Han ble pågrepet kort tid etterpå, sier innsatsleder Ingrid Tøndel på Otta mandag kveld.

Pågripelsen skjedde «i umiddelbar nærhet» til åstedet.

To personer ble mandag kveld funnet drept i et leilighetskompleks nær Otta sentrum etter at gjerningsmannen meldte seg.

Politiet opplyste innledningsvis at det var snakk om en knivhendelse, men ville senere mandag kveld ikke utdype hvordan drapene skjedde. Tøndel ønsker heller ikke å kommentere om det er sikret noe drapsvåpen.

Ifølge VG var det flere vitner i tilstøtende leiligheter og det har vært andre i umiddelbar nærhet. Politiet har et relativt klart bilde av situasjonen, ifølge operasjonsleder Kristian Bjaanes i Innlandet politidistrikt.

Kripos bistår

– Vi ønsker ikke nå å gi ytterligere opplysninger, verken om de avdøde eller gjerningsmannen, sier Tøndel. Hun bekrefter at teknikere fra Kripos er på vei for å bistå i etterforskningen, og at etterforskerne blant annet er i gang med vitneavhør – et arbeid som vil pågå i dagene som kommer.

NTB fikk opplyst i 22-tiden at mannen fortsatt ikke var brakt i arresten, fordi det pågikk åstedsarbeid og i bevissikring på åstedet. Det er så langt ikke tatt stilling til om når mannen skal framstilles for varetektsfengsling.

– Det er fortsatt svært tidlig i etterforskningen, så vi har ikke tatt stilling til eventuell framstilling. Det må vi få komme tilbake til, sier Bjaanes til NTB.

Ifølge Dagbladet er advokat Anders Bjørnsen oppnevnt som forsvarer for den siktede.

– Klienten min har det ikke bra nå, sier forsvareren.

Krisestab

Sel kommune har satt krisestab. Otta bykirke vil holdes åpen tirsdag, for dem som ønsker å komme inn der og tenne lys, opplyser kirkeverge Steinar Grønn til VG.

Fungerende ordfører Pål Ellingsbø (Sp) i Sel kommune sier til NTB at kveldens hendelse er tragisk.

– Denne type hendelser er ikke en ønskesituasjon for et lite lokalsamfunn som det Sel er. Det er tragisk. Samtidig må vi avvente politiets etterforskning og gi dem den tiden de trenger til å etterforske saken, sier han og legger til:

– Det er sjelden vårt lokalsamfunn er så tett på en slik hendelse.