– Vi har alt vi trenger, virkelig alt, til og med litt for mye, forteller Yelena Kleban, som sitter på et kjøkken i forstaden til Polens hovedstad Warszawa.

Livet hennes ble snudd på hodet da hjembyen hennes Lviv i Ukraina ble rammet av et russisk luftangrep, og hun måtte flykte over grensen til Polen. Flere tusen andre har som henne lagt den 70 kilometer lange reisen til grensebyen Medyka bak seg, enten med bil, taxi, buss tog eller til fots.

– Folk her er så fantastiske, så sjenerøse. Vi ventet ikke så mye sympati, sier hun.

Kleban flyktet sammen med sin yngre søster, svigerinne og deres til sammen sju barn. Hun sier mennene ble igjen i Lviv for å kjempe eller grave skyttergraver.

Ifølge FN har over 500.000 ukrainere flyktet over grensene til nabolandene etter at Russland invaderte Ukraina torsdag.

Mer enn halvparten har flyktet til Polen, og ytterligere flere tusen står i kø for å krysse grensen dit.

Også Slovakia, Ungarn og Romania, alle medlemmer av både EU og Nato, har fått status som trygge havner for de mange ukrainerne som har blitt rammet av krigen Russland startet.

Ville redde barna

– Vi hadde virkelig ikke ventet at Lviv skulle bli angrepet den første dagen av krigen, sier 35 år gamle Kleban til AFP.

– Men Putin hater Lviv, Ukrainas åndelige hjerte, sier hun om byen med omtrent 721.000 innbyggere, og den som er nærmest den østlige grensen til EU og Nato.

Da de første russiske bombene falt i nabolaget hennes, var det ikke rom for å nøle, sier Kleban.

– Vi måtte redde barna, slår hun fast.

Strømmet til

Velkomsten Kleban og hennes familie fikk, er bare ett eksempel på solidariteten polakker og andre i Øst-Europa har vist sine ukrainske naboer.

I Podkowa Lesna strømmet lokalbefolkningen til med alt flyktningene måtte trenge. En stor gryte med suppe ventet også på Kleban og familien, tilberedt på ukrainsk vis etter at en polsk familie hadde kjørt en oppskrift gjennom Google Translate.

– Vi forventet ikke en slik raushet, sier 33 år gamle Inna Urbanovitsj med tårer i øynene. Hun kom til Polen med sine to barn.

Reiste uten pass

– Jeg hadde ikke engang pass for å komme inn i EU, sier 33 år gamle Iryna. Før ankomsten i Polen hadde hun aldri forlatt Ukraina.

Hun hadde med seg to barn da hun ankom grensen til Polen, og heller ikke de hadde reisepapirer.

– Heldigvis gikk de polske grensevaktene med på å la oss passere utelukkende på grunnlag av utdrag fra fødselsattestene våre, forteller hun.

Ber om hjelp

I løpet av helgen tok Podkowa Lesna imot omtrent femti personer, som hovedsakelig har blitt innlosjert i private hjem.

– Vi bør kunne ta imot rundt 300 personer, sier ordfører Artur Tusinski. Han ber innbyggerne i forstaden trå til for flyktningene.

– Vi trenger mat, hygieneprodukter, tåteflasker, barnemat og senger. Og fremfor alt trenger vi penger til å finansiere alt dette, sier ordføreren med stemmen full av bekymring.

– Vi må mate alle disse menneskene. Og ingen vet hvor lenge dette vil vare.