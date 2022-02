Regjeringen opphevet tirsdag en stor del av koronatiltakene og signaliserte samtidig at de resterende tiltakene trolig kan avvikles 17. februar, hvor det vil gjøres en ny vurdering.

I mellomtiden fortsetter avstandskravet å skape hodebry for kultur- og serveringsbransjen. Støre sier at han har forståelse for denne problematikken og legger til at meteren kan forsvinne før 17. februar, skriver TV 2.

– Meteren kommer til å forsvinne. Vi har sagt at vi skal vurdere dette innen 17. februar, men det kan skje mye fram til det, sier han.

Fremdeles gjelder altså kravet om en meters avstand, samt bruk av munnbind dersom avstandskravet ikke kan overholdes. Det er rundt to uker til torsdag 17. februar, og Støre sier det kan komme flere betydelige lettelser innen den tid.

– Det kan det. Vi ber fagmyndighetene gi oss råd fortløpende. Vi skal ikke ha slike regler lenger enn nødvendig, sier Støre, som sier at det særlig er situasjonen i helsevesenet og sykefraværet som blir avgjørende i disse vurderingene.

– Bildet ser bra ut med tanke på at vi har kontroll på situasjonen, og da kan det skje fortere.