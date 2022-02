Sykehusene skal nå legge til rette for at fødende kvinner kan ha med seg en partner under fødselen, opplyser helseministeren.

Under pandemien har det vært strenge regler knyttet til om partner skal få komme inn på sykehuset og delta på fødselen.

Nå som samfunnet er på vei tilbake til en normalsituasjon, skal det også legges til grunn for sykehusenes regler, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Jeg vet at det har vært tøft for mange vordende foreldre i løpet av pandemien. I dagens situasjon ligger alt til rette for at partner skal få være med på alle deler av fødselen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Helse- og omsorgsdepartementet har nå vært i kontakt med alle helseregionene for å forsikre seg om at det er lik praksis i hele landet.

I spesielle situasjoner vil adgangen fortsatt kunne begrenses hvis det går på bekostning av forsvarligheten.

– Det er viktig å lære av erfaringene med smitteverntiltak på fødeavdelingene under pandemien, og om disse kan ha vært praktisert for strengt. Jeg vil se på regelverket og vurdere om det er behov for å tydeliggjøre at ledsager skal kunne delta under fødsel, sier Kjerkol.