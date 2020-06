Får sentral rolle i Stolten­bergs NATO-prosjekt

Anne Marte Vestbakke fra Kristiansand har fått jobben som Jens Stoltenbergs spesialrådgiver i fornyings- og moderniseringsprosjektet «NATO 2030».

Anne Marte Vestbakke går fra jobbens som Jens Stoltenbergs kommunikasjonsrådgiver til en annen sentral rolle i NATO. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

BRUSSEL: Vestbakke har de siste to årene vært ansatt som kommunikasjonsrådgiver for Stoltenberg, men skal nå inn i prosjektet som har som formål å gjøre NATO til en global politisk allianse i løpet av de neste ti årene.

– Jeg takker for tilliten fra generalsekretæren og gleder meg til å ta fatt på arbeidet med å utvikle et enda sterkere NATO for framtida, skriver Vestbakke i en sms til Fædrelandsvennen.

For øvrig ønsker hun å holde seg i bakgrunnen.

Vestbakke har tidligere jobbet som NTB-korrespondent i Belgia. Hun startet som kommunikasjonsrådgiver i NATO våren 2018. Nå er det TV 2s Sissel Kruse Larsen som tar over Vestbakkes jobb.

Mandag holdt Jens Stoltenberg en tale på video fra NATOs hovedkvarter i Brussel, hvor han snakket om prosjektet «NATO 2030» som skal svare opp kritikken fra Frankrikes president Emmanuel Macron om at NATO var politisk hjernedødt.

Mandag pekte han ut Kina som den største trusselen mot åpne samfunn og personlig frihet fram mot 2030, ifølge VG.

– Når vi ser mot 2030, trenger vi å samarbeide enda tettere med likesinnede land som Australia, Japan, New Zealand og Sør-Korea, for å forsvare de globale reglene og institusjonene som har gitt oss sikkerhet gjennom mange tiår, sa Stoltenberg i den første presentasjonen av prosjektet «NATO 2030».