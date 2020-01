Dette skjedde natt til onsdag

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 29. januar.

Foto: Foto: Francisco Medina / Peru's Palace of Justice Press Office via AP / NTB scanpix

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Keiko Fujimori satt tilbake i fengsel

En domstol i Peru har satt landets opposisjonsleder, Keiko Fujimori, tilbake i varetekt i påvente av korrupsjonsetterforskningen mot henne.

Etterforskerne av korrupsjonssaken mot opposisjonslederen i Peru, fikk tirsdag medhold i anken etter at landets grunnlovsdomstol i november løslot Fujimori fra varetekt. Etter den nye kjennelsen om 15 måneder i varetekt, ble den 44 år gamle politikeren umiddelbart pågrepet av politiet.

132 personer døde av Wuhan-viruset

Foto: Foto: Cheng Min / Xinhua via AP / NTB scanpix

Tallet på personer som er døde etter smitte av coronaviruset i Wuhan i Kina har steget til 132 etter at myndighetene ga ut nye tall onsdag.

Samtidig meldte de om 840 nye smittetilfeller i den kinesiske Hubei-provinsen, hvor utbruddet startet og hvor flest personer er rapportert smittet. Med de siste tallene er 5.974 personer smittet av viruset i hele Kina.

Australske forskere har isolert virus

Foto: Foto: Chinatopix via AP / NTB scanpix

Australske forskere har som de første utenfor Kina, greid å isolere og dyrke fram Wuhan-viruset, skriver australske medier onsdag.

Forskerne ved Peter Doherty-instituttet i Melbourne vil nå dele det isolerte viruset med Verdens helseorganisasjon (WHO), som vil distribuere det til laboratorier verden rundt som arbeider med å utvikle en vaksine mot Wuhan-viruset.

United fordømmer hærverk

Foto: Foto: Simon Cooper / PA via AP / NTB scanpix

Huset til Manchester Uniteds klubbdirektør Ed Woodward ble tirsdag kveld utsatt for hærverk av frustrerte supportere som krever hans avgang. Blant annet ble porten hans tagget og det be sendt blusser mot huset hans, skriver The Sun.

Manchester United fordømmer hærverket i en uttalelse like før midnatt til onsdag og skriver at alle som blir funnet skyldig i å stå bak hendelsen vil bli utestengt fra klubben på livstid.

To til sykehus etter brann i Verdal

Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ti personer ble evakuert etter en brann i en garasje ved et rekkehus i Verdal i Trøndelag. To av de evakuerte ble tatt med til legevakt og videre til sykehus fordi de hadde fått i seg røyk.

Politiet meldte om brannen ved totiden natt til onsdag. Klokken 3.30 var brannen slukket, og brannvesenet startet etterslukking, opplyser 110-sentralen til VG

Publisert: Publisert: 29. januar 2020 07:03

Flere artikler