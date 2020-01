Dyrebeskyttelsen advarer mot musegift

Dyrebeskyttelsen har fått flere henvendelser om dyr som har blitt syke av musegift. Giften ble påvist hos to døde katter. Organisasjonen advarer nå mot giften.

Illustrasjonsbilde. Foto: Terje Bendiksby/SCANPIX

NTB

Dyrebeskyttelsen Norge ber folk om å være forsiktig med gift i hjemmet og varsle myndighetene ved forgiftning.

Giften som mistenkes å ha forårsaket dødsfallene, heter alfakloralose og selges under ulike produktnavn. Rett over nyttår ble det påvist alfakloralose-forgiftning hos to døde katter i Drøbak.

Ifølge Dyrebeskyttelsen kan det virke som at en stor andel av dyrene som har blitt forgiftet, har dødd, men organisasjonen mener at mørketallene sannsynligvis er store.

– Musegift på avveie er noe vi alltid har hatt, men i 2019 virker det som at antall dødsfall har eksplodert, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Giften er beskrevet som hurtigvirkende musegift som skal brukes innendørs. Katter og andre dyr kan bli forgiftet ved å få i seg musegift direkte eller hvis de spiser mus som har spist gift, såkalt sekundærforgiftning.

Publisert: Publisert 18. januar 2020 11:58

