Tyske etterforskere antar at savnede Madeleine er død

Tysk påtalemyndighet arbeider ut fra antakelsen om at Madeleine McCann, som forsvant i Portugal i 2007, er død. En 43 år gammel tysk mann er drapsmistenkt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Madeleine McCann var nesten fire år da hun forsvant fra familiens feriebolig i Praia da Luz i Portugal den 3. mai i 2007. Foreldrene var på en tapasbar like ved da hun ble borte. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Onsdag kom nyheten om at en 43 år gammel tysk fange er sentral i Scotland Yards etterforskning. Mannen er tidligere domfelt for seksuelle overgrep mot barn, ifølge tysk politi. Torsdag melder tyske medier at etterforskerne mener at Madeleine McCann er død.

Foreldrene til den britiske jenta, som var tre år da hun forsvant, håper at saken endelig kan bli løst. Talsperson for foreldrene, Clarence Mitchell, sier til BBC at foreldrene er takknemlige for utviklingen.

– De har ikke gitt opp håpet om å finne Madeleine i live, til tross for tiden som har gått. De har aldri gitt opp det håpet, sier Mitchell.

Han understreker at foreldrene samtidig er realistiske og trenger svar for å kunne finne fred.

Den tyske 43-åringen skal ha reist rundt i Portugal i en campingbil, og politiet mener han var i området der treåringen forsvant i det aktuelle tidsrommet.

Etterforskerne ber nå om opplysninger om campingbilen og et annet kjøretøy som tilhørte den mistenkte, en Jaguar. Denne bilen overførte mannen til en annen person dagen etter at McCann forsvant.

– Dette er det største gjennombruddet hittil i søket etter Madeleine, skriver den britiske avisen Daily Telegraph.

Madeleine McCann forsvant fra en leilighet på et portugisisk feriested kvelden 3. mai 2007, mens foreldrene var på en tapasrestaurant i nærheten med venner. En omfattende etterforskning av saken har så langt ikke ført fram, og jenta er aldri blitt funnet.