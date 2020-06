Tolletaten fornøyd med pinse­aksjon på vannet

Ingen båtførere på Sørlandet ble tatt for regelbrudd under tollaksjonen i pinsa.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Tolletaten gjennomførte i pinsen en aksjon i Oslofjorden og langs sørlandskysten. Her er TK Svinør avbildet i Kristiansand havn 1. pinsedag. Foto: Erlend Olsbu

NTB

Erlend Olsbu

Under aksjonen ble det gjennomført 76 innledende samtaler og av disse ble det gjennomført 11 kontroller om bord på båter i området.

Tolletaten hadde tre båter på vannet i Oslofjorden og langs sørlandskysten. TK Svinør patruljerte området mellom Mandal og Grimstad.

– Svinør gjennomførte ni innledende samtaler og tre kontroller, sier kommunikasjonsrådgiver Fredrik Tandberg i Tolletaten til Fædrelandsvennen.

Han legger til at mannskapet også var innom flere gjestehavner og snakket med folk, uten at dette ble registrert som samtaler eller kontroller.

Under aksjonen var det særlig fokus på reglene som gjelder for reparasjon i utlandet. Det ble avdekket fire mulige brudd på deklarasjonsplikten. Ingen av disse var på Sørlandet.

– Mange reparerer båter i utlandet for store summer, og det er derfor viktig for oss å kontrollere om de også betaler moms på disse reparasjonene når de ankommer Norge, sier tolloverinspektør Nils Petter Røstad, som ledet aksjonen.

Alle reparasjoner over 6.000 kroner utført i utlandet er momspliktige og skal deklareres, forutsatt at du har vært mer enn 24 timer ute av landet. Under 24 timer er grensen 3.000 kroner. Behov for fortolling skal meldes før ankomst Norge.

Kontrollen hadde også fokus på kvoteregler. Det ble ikke skrevet noen forelegg på smugling i løpet av aksjonen.