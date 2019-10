Britisk tankesmie: Johnsons brexitplan er verre enn usikkerhet

Ifølge The National Institute of Economic and Social Research (NIESR) vil den britiske økonomien ha tapt seg 3,5 prosent om ti år med statsminister Johnsons plan og skilsmisseavtale med EU enn om Storbritannia forblir i EU.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Med tidligere statsminister Theresa Mays skrotede plan for å gå ut av EU, ville landet ha økonomisk nedgang på 3 prosent ti år etter, mens en såkalt no-deal-brexit er ikke er å anbefale, ifølge NIESR. Det vil medføre hele 5,6 prosent nedgang for økonomien, sammenlignet med å bli værende i EU.

Bedre å bli

I et scenario med usikkerhet, ikke ulikt nå, der Storbritannia fortsetter å ha tilgang til markedene i EU, spår NIESR at økonomien vil he en nedgang på 2 prosent.

Sent tirsdag kveld fikk statsminister Johnson til slutt flertall i Underhuset for å holde valg 12. desember. Det var regjeringens tredje forsøk denne høsten på å få skrive ut nyvalg, og det måtte en lovendring og en brexitutsettelse til før Johnson lyktes. Statsministeren håper valget vil føre til økt støtte for hans måte å gå ut av EU på, med avtalen han har med EU per nå.

Tap utjevner fordel

Johnson har sagt at avtalen hans er den beste løsningen og veien ut av usikkerheten som har veid tungt på den britiske økonomien siden folkeavstemningen i 2016.

NIESR er skeptisk og mener fordelene ved å få slutt på usikkerheten rundt hvorvidt brexit kommer til å bli noe av eller ikke vil utjevnes av det økonomiske tapet ved å ha et mer distansert forhold til EU, og Johnsons brexitplan medfører mye løsere økonomisk forhold mellom Storbritannia og EU.